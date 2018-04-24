Лучше мамы: смотрите, как собаки выгуливают малышей в колясках

Чем скорее приближается лето и теплая погода, тем больше времени мы проводим на улице с нашими детьми и питомцами.

Мы уже показывали вам, как малыши отлично справляются с ролью хозяев и с удовольствием выгуливают собак. Но наша сегодняшняя видеоподборка удивит вас намного больше, ведь речь пойдет о собаках, которые лучше родителей знают, как гулять с малышами.

Эти очаровательные хвостатые и мохнатые любимцы с большими энтузиазмом толкают передними лапами коляски и со стороны смотрятся как люди.

Те, кто пока не освоил такой трюк и не могут двигать коляску за ручку, как мамы и папы, с радостью везут любимых малышей с помощью поводка.

Хозяева прикрепляют поводок к коляске, а заботливые собаки, будто в упряжке, везут малышей.

Мы уже не раз вам доказывали, что собаки — отличные друзья для малышей, и с радостью готовы оказать услуги бебиситтера. Это видео — еще одно тому подтверждение.

Скорее смотрите ролик, эта компания точно заставит вас улыбнуться!

Фото: Shutterstock.com