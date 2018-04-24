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Лучше мамы: смотрите, как собаки выгуливают малышей в колясках
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Лучше мамы: смотрите, как собаки выгуливают малышей в колясках 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Чем скорее приближается лето и теплая погода, тем больше времени мы проводим на улице с нашими детьми и питомцами.
Мы уже показывали вам, как малыши отлично справляются с ролью хозяев и с удовольствием выгуливают собак. Но наша сегодняшняя видеоподборка удивит вас намного больше, ведь речь пойдет о собаках, которые лучше родителей знают, как гулять с малышами.
Эти очаровательные хвостатые и мохнатые любимцы с большими энтузиазмом толкают передними лапами коляски и со стороны смотрятся как люди.
Те, кто пока не освоил такой трюк и не могут двигать коляску за ручку, как мамы и папы, с радостью везут любимых малышей с помощью поводка.
Хозяева прикрепляют поводок к коляске, а заботливые собаки, будто в упряжке, везут малышей.
Мы уже не раз вам доказывали, что собаки — отличные друзья для малышей, и с радостью готовы оказать услуги бебиситтера. Это видео — еще одно тому подтверждение.
Скорее смотрите ролик, эта компания точно заставит вас улыбнуться!
Фото: Shutterstock.com
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