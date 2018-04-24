В Омске прохожие обнаружили потерявшегося четырёхлетнего мальчика

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне, 24 апреля, вечером прохожие нашли на улице 1-й Трамвайной малолетнего ребёнка. Он не мог сказать, где живёт и где находятся его родители. В это время в полицию обратилась его 40-летняя мать. Она рассказала полицейским, что пока взрослые были заняты работой в огороде, сын вышел за территорию частного дома.

«Многодетная семья на профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит. Инспекторы по делам несовершеннолетних передали 4-летнего малыша родителям», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Отметим, что по этому факту полицейские проводят проверку.