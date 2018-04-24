Что спросить: 5 вопросов, которые помогут выбрать грамотного учителя искусств

Свершилось! Ваш ребенок готов выйти в свет и погрузиться в мир прекрасного в компании друзей и преподавателя. Но одно дело, когда вы столь тонкой наукой, изучением искусства, ззанимаетесь дома и вдвоем. Это ваш ребенок, вы хорошо его знаете и приноровились подогревать его интерес к искусству до нужной температуры. Другое дело, когда появляется преподаватель — чужой человек, а задача у него не из легких: поделиться знаниями и развить в малыше любовь к прекрасному.

Молодая мама, искусствовед, основатель «Школы популярного искусства @op_pop_art» Анастасия Постригай рассказывает, какие вопросы следует задать преподавателю перед началом занятий.

Искусствовед и молодая мама Анастасия Постригай

Что будут изучать?

Ответ «искусство» слишком короткий и общий. В одном кружке ребенок может изучать живопись, архитектуру и даже музыку.

На первых порах малышу могут быть интересны все темы в силу новизны материала, «специализацию» лучше отложить на потом. Не будет лишним уточнить у преподавателя, из чего именно состоит программа. Может быть, ребенок уже занимался музыкой, но ему не понравилось — нет смысла заставлять его делать то же самое в новом месте.

Нелюбовь к одному предмету может легко остудить теплые чувства к остальным.

Как проходит занятие?

Конечно, не стоит требовать от преподавателя подробный план урока, но уточнить правила не помешает.

Например, где будут сидеть дети. В музеях преподаватель и группа сидят на полу перед картинами, это поддерживает атмосферу свободы и доверия. Строить разговор с детьми легче, когда находишься с ними на одном уровне.

Обязательно спросите, насколько ребенок будет свободен в передвижениях во время урока. И какие «кодовые слова» нужно произнести, чтобы отлучиться, например, в туалет.

На первый взгляд, это очевидные мелочи, но от них зависит комфорт вашего ребенка, так что не бойтесь и проговаривайте вслух.

Будут ли играть?

Большая часть детской жизни — это игра. Через нее ребенок познает мир и учится выстраивать отношения с окружающими. И погружаться в новую сферу тоже лучше через игру.

Например, искусство можно изучать с помощью ТРИЗ — теории решения изобретательских задач, когда вы не просто рассматриваете картину, а погружаетесь в нее, как в историю.

У преподавателя наверняка будут свои методики — попросите ими поделиться.

И спросите, какие игры вы можете повторить в домашних условиях.

Как находят подход?

Даже с одним малышом непросто справиться, а заниматься с целой группой куда сложнее. Перед началом занятий обязательно обсудите с преподавателем характер ребенка, расскажите про его сильные и слабые стороны, объясните, как поступать в случае непослушания.

Отдельно проговорите, как ваш малыш воспринимает информацию, через какие каналы с ним лучше взаимодействовать — кто-то любит слушать, а кто-то смотреть.

Разумеется, привить ребенку новые знания в комфортной для него обстановке — задача преподавателя.

Задача родителя — наладить коммуникацию между малышом и учителем.

Ставят ли оценки?

Оценки в дополнительном образовании — дело скорее добровольное. Но все же лучше уточнить, какой системы поощрений придерживается преподаватель и как реагирует на ошибки или отрицательный результат.

Изучение искусства — это не спортивная секция, конечно, но резкие слова или критика могут напрочь отбить у ребенка желание посещать кружок.

Если вы будете заранее знать правила и критерии, вы сможете объяснить их своему малышу, и он будет готов к любой реакции преподавателя.

Важно понимать, что изучение искусства должно начинаться с любви и быть в удовольствие, а значит от кружков, где ставят традиционные школьные оценки, лучше отказаться.

И помните: даже если после разговора с преподавателем вы остались довольны, главный ориентир — ребенок.

Спрашивайте его о впечатлениях после каждого занятия и не воспринимайте жалобы как пустое. Разочароваться в новом увлечении малыш всегда успеет, а в ваших силах зажечь в нем искреннюю тягу к изучению искусства, математики, химии — нужное, как говорится, подчеркнуть.

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