Семьи призывников получат пособия в Ставрополе

Семьи солдат-срочников получат социальную поддержку, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Комитет труда и соцзащиты оказывает помощь беременным солдатским жёнам на сроке от 6 месяцев и детям до трёх лет. Будущие мамы могут рассчитывать на единовременную выплату 26 539,76 рублей. Если призывник воспитывает ребёнка младше трёх лет, его семья будет ежемесячно получать пособие 11 374,18 рублей, пока отец проходит службу в Вооружённых Силах.

Чтобы получать пособия, нужно подать документы в комитет труда и соцзащиты (Ленина, 415-б, кабинет 201). Заявку можно оформить через сайт «Госуслуг» или в МФЦ:

Мира, 282а, Голенева, 21,50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2, Васильева, 49.

Задать вопросы и уточнить список документов семьи призывников могут по телефонам: (8652) 56-66-43, 56-66-87.