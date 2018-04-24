Как русская мама отличается от еврейской

Еврейская мама существенно отличается от русской. Первое отличие заключается в том, что как только у девушки-еврейки рождается первый ребенок, она автоматически перестает быть женщиной и превращается в «маму навсегда».

Сколько бы в будущем не исполнилось лет ее отпрыскам, она будет их все так же упорно воспитывать, как на убой кормить и вкладывать даже в седые их головы прописные истины. Анекдоты про еврейскую мамочку, которая поучает своего сорокалетнего сына, как выбирать невесту, — это уже притча во языцех.

Отношение к жизни

Русские матери не так навязчиво и дотошно опекают своих детей и никогда не забывают, что они, в первую очередь, женщины. Когда дети подрастают и вылетают из гнезда, многие россиянки переживают вторую молодость. Вспомнить хотя бы сакраментальную фразу из популярного фильма Владимира Меньшова о том, что в 40 лет жизнь только-только начинается.

Для русской женщины это на самом деле так. Позади бессонные ночи, пеленки-распашонки, бдения у постели больного малыша и прочие прелести материнства. Теперь женщина может уделить внимание себе и снова во всей полноте ощутить радость жизни. Тем более, что после 40-а она становится мудрее и намного лучше понимает, в чем очарование разных жизненных моментов.

Для еврейской матери это не имеет такого колоссального значения. Еврейки воспитаны в духа матриархата и всю жизнь остаются главами семейств, а то и целых родов. По сложившейся традиции они чувствуют себя ответственными за всех и каждого и никогда не упускают из рук бразды правления. Они отличные хозяйки и настоящие «Наполеоны» в стенах своих домов. У русских главой семьи является муж, поэтому русская чувствует себя немного на вторых ролях.

При этом мамы-еврейки совсем не затворницы. Они не приносят свою жизнь «в жертву» детям. Эти дамы умеют получать удовольствие от праздников, хорошей пищи, нарядов и, конечно же, общения. Последнее для евреек — огромное поле для реализации себя. В беседах с подругами, знакомыми, продавцами в магазинах, мастерами в салонах красоты эти дамы высказывают свое мнение и диктуют определенные нормы всем окружающим. Но главное, они получают от этого искреннее удовольствие.

Отношение к детям

И русские, и еврейские матери любят своих потомков, но немного по-разному. Россиянка дает своему ребенку больше свободы и нередко позволяет ему делать собственные ошибки. Когда сын или дочка вырастает, мама относится к нему (ней), как взрослой и обособленной личности. В российском обществе случаи вмешательства тещ/свекровей в жизнь молодых обществом в целом осуждаются, хотя они и имеют место.

В еврейской общине авторитет матери превыше всего. Никто не посмеет подумать ничего дурного, если какая-нибудь Роза Аароновна или Ханна Давидовна придет в семью своего 50-тилетнего сына и начнет учить невестку готовить рыбу в сметане. В еврейских семьях это в порядке вещей. Невестка может, конечно, повозмущаться (она ведь тоже уже глава семьи), но свекровь это совершенно не смутит. Все свое негодование мама тут же выскажет в голос, чтобы восстановить свою гегемонию в семье сына.

Мужчины при этом крайне податливы и лояльны к самоуправству своих матерей. Даже если джентльмен уже убелен сединами, а местами и лыс, он все равно будет слушать мамочку. Так было тысячелетия назад и так осталось до сих пор. Женщина-еврейка — глава рода и костяк еврейского общества.

При том, что матери-еврейки настолько деспотичны и буквально «душат» своей заботой и любовью, нельзя сказать, что дети вырастают ущербными. Как показывает история, редкий еврей не нашел себе подходящего места в жизни. Детей у этого народа принято много учить, давать им не только среднее, но и музыкальное, и обязательно высшее образование. Из них вырастают талантливые и прекрасно приспособленные к жизни люди.

Русские мамы более склонны уважать личность ребенка и относиться к нему, как к имеющему право голоса индивидууму. Они в большинстве своем стараются не довлеть над сыновьями и дочерьми. К сожалению, сами отпрыски не всегда понимают, насколько им повезло иметь такое счастье.