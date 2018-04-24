Детская жестокость. В Новом Уренгое подростки обстреляли мальчика

В Новом Уренгое в субботу 11-летнего мальчика обстреляли пластмассовыми пулями подростки. Как сообщила ИА «Север-Пресс» мама мальчика Наталья , её сын, как всегда, пошёл в спортзал. Вскоре он позвонил маме, но сквозь истерику женщина даже не смогла понять, что случилось.

Первым делом она отправила его к близко находящимся взрослым — в спорткомплекс «Звездный», оттуда маме уже позвонил охранник. Что случилось с мальчиком, выяснили позже. А сначала его успокаивали сотрудники «Звездного». Когда подоспела мама, стало известно, что на Кирилла напали незнакомые сверстники. Они угрожали ему игрушечным пистолетом, потом поставили на колени и начали стрелять по рукам и в лицо. По словам Кирилла, один из нападавших угрожал тем, что зарежет ребенка.

Как сообщает мама пострадавшего Наталья Денисова, этот случай нанес серьезную психологическую травму ребенку. До вечера Кирилл сидел дома и ни с кем не разговаривал. Даже сейчас он боится выходить на улицу.

Семья Денисовых написала заявление в полицию. По последним данным, нарушители пока не установлены. Мама мальчика выражает огромную признательность охраннику и сотруднице ресепшена спорткомплекса «Звездный», которые помогли ребенку.