Не детские последствия игрушечного оружия в Новом Уренгое

21 апреля 2018 года в Новом Уренгое подростки напали на школьника возле спорткомплекса «Звёздный». Старшие ребята, вооружившись игрушечными пистолетами, поймали 11-летнего мальчика. Угрозами хулиганы поставили мальчика на колени и обстреляли пластмассовыми пулями по лицу и рукам. Для острастки один из нападавших пригрозил ребёнку ножом.

Всё происходящее увидел охранник спорткомплекса «Звёздный». Мужчина вмешался и прогнал малолетних бандитов. Испуганного ребёнка завели в здание, где администратор сразу же позвонила матери ребёнка.

Мама мальчика Наталья Денисова поблагодарила сотрудников спорткомплекса за неравнодушие. После инцидента семья Денисовых сразу же обратилась к правоохранителям, чтобы найти мучителей сына.

По словам женщины, паренёк тяжело переживал последствия нападения. Ребёнок замкнулся в себе и боится выходить на улицу. Родители пострадавшего надеяться, что стражам порядка удастся разыскать жестоких подростков, чтобы они не повторили того же с другими детьми.