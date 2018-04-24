Великолепная пятерка: Ким Кардашьян показала фото с мужем и тремя детьми

Ким Кардашьян очень любит себя любимую, поэтому в ее Instagram часто можно увидеть фотографии ее самой в бикини, ее маникюра и выдающейся пятой точки. А вот супруг и дети появляются там нечасто. Решив исправить эту оплошность, звезда реалити выложила совместный снимок с Канье и тремя детьми: четырехлетней Норт, двухлетним Сейнтом и трехмесячной Чикаго.

К слову, это не первое фото с мужем и всеми детьми, которое Ким выложила в свой микроблог. В начале апреля звезда уже показывала поклонникам совместный портрет семьи Кардашьян-Уэст, признаваясь, что он получился совсем не таким, как она задумывала. На снимке Норт вымученно улыбается в объектив, Сейнт смотрит куда-то в сторону, Канье сурово глядит исподлобья, а малышка Чикаго и вовсе спит. «Это все, чего нам удалось добиться до того, как трое детей начали плакать», — призналась Ким.

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А вот вторая попытка сделать хорошее семейное фото вышла куда более удачной. Скорее всего, снимок был сделан во время возвращения семейства с отдыха: окружающая обстановка очень напоминает интерьер частного самолета. На снимке Ким прижимает к себе Норт и Сейнта, при этом дети с удовольствием позируют и корчат смешные рожицы. Малышка Чикаго сидит на руках у смеющегося папы и смотрит в объектив. Получилось забавно: сделанный случайно снимок оказался более удачным, чем работа профессионального фотографа. «О боже, как же я люблю вас, ребята!», «Канье такой красавчик», «Малышка Норт такая лапочка», «Отличная семейная фотография», — пришли в восторг поклонники Ким.

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Недавно в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким призналась, что Канье очень хочет стать отцом в четвертый раз. Сама она тоже не против, но при условии, что этот ребенок станет последним. «Я вряд ли управлюсь больше чем с четырьмя детьми, ведь тогда я не смогу уделить каждому достаточно времени», — справедливо заметила многодетная мама. Четвертого ребенка Ким тоже не будет рожать сама. Они с мужем вновь воспользуются услугами суррогатной матери. Первые две беременности звезды прошли с осложнениями, и врачи предупредили, что следующая станет угрозой ее жизни и здоровью. При этом Ким все же попыталась забеременеть и сделала ЭКО, но эмбрион не прижился. Ким долго не могла свыкнуться с мыслью, что их с Канье третьего ребенка вынашивает не она.