Ямальские мамы могут все: и ребенка воспитать, и квалификацию повысить

Служба занятости населения ЯНАО уже не первый год организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.

Ежегодно профессиональное обучение проходит более 40 женщин. В первом квартале этого года на профобучение направлено семь человек. Всего же с начала реализации программного мероприятия за несколько лет обучилось более 200 ямальских мам.

Специалисты подчеркивают, что такие мероприятия помогают молодым мамам увереннее чувствовать себя в конкурентной среде после выхода на работу.

Отметим, обучение для женщин проводит бесплатно. Для мам, которые не могут пройти его очно, используется форма дистанционного обучения. Она позволяет успешно совмещать воспитание ребёнка с профессиональной подготовкой.

Профессиональное обучение организует по более 20 квалификациям. В пятёрку лидеров по численности приступивших к обучению входят образовательные программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, менеджеров и педагогов.

Специалисты ямальской службы занятости населения отмечают, что в современном мире всё более активно внедряются новые технологии, меняются требования к профессиям. Поэтому ведомство оказывает посильную помощь ямальским мамам в повышении квалификации и освоении новых технологий для подготовки к выходу на работу после долгого перерыва, — сообщает пресс-служба главы региона.