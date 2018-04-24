Все в сборе: Ким Кардашьян показала фото со счастливым Канье Уэстом и их тремя детьми

Ким Кардашьян щедро делится с поклонниками своими фото в купальниках, белье и без них, но вот семейных кадров в Instagram звезды можно пересчитать по пальцам. И пока в СМИ регулярно появляются слухи о расставании Ким и Канье Уэста, звезда реалити пресекает все эти новости, публикуя счастливые фото с супругом и детьми. Несколько часов назад Ким опубликовала снимок с борта самолета, на котором она запечатлена вместе с Канье и их тремя детьми: 4-летней Норт, 2-летним Сейнтом и 3-месячной Чикаго.

За последнее время этот снимок набрал больше всего лайков от фолловеров — больше четырех миллионов, а также почти 30 тысяч комментариев. Поклонники расхваливают звездную семью, а также умиляются детям пары.

Как тебе такой снимок Ким?

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Фото:Instagram