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Все в сборе: Ким Кардашьян показала фото со счастливым Канье Уэстом и их тремя детьми
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Все в сборе: Ким Кардашьян показала фото со счастливым Канье Уэстом и их тремя детьми 

WMJ.ru 49 минут назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян щедро делится с поклонниками своими фото в купальниках, белье и без них, но вот семейных кадров в Instagram звезды можно пересчитать по пальцам. И пока в СМИ регулярно появляются слухи о расставании Ким и Канье Уэста, звезда реалити пресекает все эти новости, публикуя счастливые фото с супругом и детьми. Несколько часов назад Ким опубликовала снимок с борта самолета, на котором она запечатлена вместе с Канье и их тремя детьми: 4-летней Норт, 2-летним Сейнтом и 3-месячной Чикаго.
За последнее время этот снимок набрал больше всего лайков от фолловеров — больше четырех миллионов, а также почти 30 тысяч комментариев. Поклонники расхваливают звездную семью, а также умиляются детям пары.
Как тебе такой снимок Ким?
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Фото:Instagram
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