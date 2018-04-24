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В Абатском нашли тело семилетнего мальчика, который осенью провалился под лед
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В Абатском нашли тело семилетнего мальчика, который осенью провалился под лед 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Абатском завершены поиски семилетнего мальчика, утонувшего в ноябре прошлого года. Ребенок провалился под лед, когда с другом возвращался со школы. Дети играли у реки, и один из мальчиков провалился в воду. Во время поисков мама ребенка обратилась к президенту: она посчитала, что спасатели не справлялись со своей задачей. — Волонтеры патрулировали по берегу реки и сегодня, 24 апреля, около 10 часов утра тело ребенка нашли в двух километрах от того места, где он пропал, — рассказали в региональном МЧС. — В поисках принимали участие сотрудники 130 пожарно-спасательной части, волонтеры, родственники мальчика. Дети вышли на неокрепший лед, и один из них оказался в воде. Второй мальчик попытался помочь другу, но не смог и позвал на помощь взрослых. Прибежавшие тоже не смогли помочь — к их приходу тела мальчика уже не было на поверхности воды.
Поиски ребенка были приостановлены с середины января. Сотрудники МЧС и ТОСЭР до временного прекращения поисков вели поиски с помощью подводных камер, а водолазы обследовали береговую линию.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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