«Кенгуру» и ОК! проведут яркий праздник для мам и детей в Ростове-на-Дону

26 апреля федеральная сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру» и журнал ОК! проводят праздник для своих любимых гостей в Ростове-на-Дону — Pop Art Party.

В программе вечера: модные показы, выступления творческих коллективов, розыгрыши призов и подарков от партнеров бутика. И конечно, вкусные угощения, музыка и хорошее настроение!

Приглашенной звездой мероприятия станет популярная певица, актриса и дважды мама Анастасия Стоцкая

Где: Буденновский пр-т, 49/97, Галерея «Астор», 3 этаж

Когда: 26 апреля

Во сколько: сбор гостей в 17:00, начало в 17:30