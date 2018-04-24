Мама, которая не боится подвергать свою дочь опасности

25-летняя Морган Брехлер увлекается скалолазанием. И она покоряет вершины не сама, а вместе со своей 3-летней дочкой! Все путешествия они фотографируют, и мини-отчеты публикуют в Instagram, где за ними следят больше 100 000 подписчиков.

Как говорит Морган, она берет девочку с собой в горы с одной целью — научить ее ценить жизнь. А лучшего способа, чем знакомство с матушкой-природой, тут не придумаешь!

Малышка идет с мамой на все горные прогулки. Она уже научилась самостоятельно покорять небольшие вершины в полной экипировке — все, как у взрослых.

Вы будете удивлены, но Морган начала приучать Хэдли к скалолазанию с тех пор, как той исполнилось полтора года. У них доме даже есть маленькая детская скала для альпинизма.

Эта парочка стала такой популярной, что их еще нескольких мам пригласили на съемку в документальной ленте «Рожденные в дикой природе». Этот фильм будет рассказывать о жизни женщин, которые смогли совместить материнство с невероятной любовью к приключениям.

Кажется, такое воспитание должно пойти на пользу малышке Хэдли. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!