Девочка-борец из Новосибирска. Вероника Кименова и джиу-джитсу

История юной спортсменки, которая любит спорт и джиу-джитсу

Впервые о Веронике Кеменовой многие узнали после различных публикаций с боем девочки в социальных сетях. Видео с маленькой спортсменкой, которая борется с мальчиком старше неё, облетел весь Интернет. Благодаря таланту и непосредственности о Веронике узнала вся страна.

В марте этого года Веронике исполнилось четыре года. Уже сейчас на счету девочки одна золотая и две серебряные медали, которые она смогла получить на разных соревнованиях по джиу-джитсу.

Стоит отметить, что в джиу-джитсу в первую очередь важно быть ловким и гибким. Именно поэтому родители могут не беспокоиться по поводу того, что их ребёнок (особенно, если это девочка) наберёт излишнюю мышечную массу.

У Вероники спортивная семья. Мама также занимается спортом, а папа девочки работает персональным тренером по физической подготовке.

У Евгения, отца Вероники, не было сомнений, когда он отдавал своего ребёнка в секцию джиу-джитсу. Он сам занимается этим видом спорта, так что не понаслышке знает про него.

Юная спортсменка начала тренироваться, когда ей ещё не исполнилось три года. До этого родители Вероники самостоятельно тренировали девочку дома, чтобы развить координацию и гибкость. Хотя в секцию джиу-джитсу берут с четырёх лет, для талантливой девочки сделали исключение, так как она уже была достаточно натренирована. Так, почти в два с половиной года она уже начала тренироваться в группе с другими маленькими борцами.

Отец Вероники всегда рядом с дочкой, чтобы в нужный момент помочь и подстраховывать её.

Для достижения своей цели девочка активно тренируется. Несмотря на юный возраст, она очень ответственно относится к своему делу. Её силе воли позавидовали бы многие взрослые люди.

Помимо спорта у Вероники есть и другие увлечения. Например, девочке очень нравится английский язык, также она увлекается рисованием. На её странице часто можно увидеть различные рисунки, которые юная спортсменка рисовала на занятиях.

Недавно Вероника получила ещё одну медаль на программе «Лучше всех». Девочка мечтала встретиться с ведущим передачи Максимом Галкиным , и у неё это получилось. Она не только встретилась с ним, но также и продемонстрировала на нём болевой приём.

У 4-летней девочки есть аккаунт в «Инстаграме», который создал её отец. Именно благодаря этому Веронику заметили редакторы «Лучше всех» и пригласили принять участие в программе. На аккаунт девочки уже подписались более 6000 человек.

Сейчас Вероника способна бороться с ребятами, которые даже старше неё. Всё это благодаря любви девочки к спорту и к джиу-джитсу. Во время различных интервью маленькая спортсменка не раз говорила о том, что ей нравятся тренироваться.

Конечно, Вероника смогла добиться хороших результатов и участвовать в соревнованиях благодаря ежедневным тренировкам, о которых она не забывает даже дома. Для занятий годится всё, даже плюшевый утёнок.