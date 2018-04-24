Девушка родила ребенка и отдала его на воспитание случайной попутчице в самолете

Молодая американка Саманта Снайпс забеременела в 2016 году, будучи в отношениях с безответственным абьюзером. Она с трудом вырвалась из разрушительных отношений, но не знала, что делать с беременностью. Девушка решила вернуться в дом своей матери, надеясь на помощь, но не получила желаемого: мать отказалась стать официальным опекуном будущего ребенка, а содержать малыша самостоятельно Саманте было не на что.

В отчаянии она решила вновь обратиться к своему бойфренду. Для этого ей пришлось купить билет на самолет и с пересадками добираться до другого штата, где жил отец ребенка. К сожалению, она пропустила стыковочный рейс и, дождавшись следующего самолета, полетела дальше. Соседкой по креслу девушки оказалась приветливая женщина по имени Темпл Филипс. Саманта и Темпл разговорились и уже через несколько минут прониклись взаимной симпатией.

Саманта так описывает свои чувства в тот момент: «Она была такой приветливой и доброй, была именно тем человеком, которого мне нужно было встретить в тот момент. Я была в ужасе, испугана и одинока», — объяснила Саманта. «Ни одна из нас не должна была находиться в этом самолете».

Когда у Саманты родился ребенок, первой, кому девушка позвонила, была Тэмпл. Через некоторое время Темпл официально усыновила новорожденного мальчика, которого назвали Вон. Теперь ребенок воспитывается в семье, где есть достаток и где его любят, а биологическая мама любит общается с приемной и всегда может узнать, все ли хорошо у малыша.

Случай, произошедший с Самантой, довольно спорный: с одной стороны, девушка была в отчаянии и перед ней стоял выбор: отдать ребенка в детский дом на усыновление и полностью потерять с ним всякую связь. Или найти приемную мать малышу. То, что все сложилось удачно для этой семьи, не может не радовать. Но достаточно представить, как девушка передает своего ребенка в руки другой женщины, отказываясь от него навсегда, как сразу хочется поговорить об этом.

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