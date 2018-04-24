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Тотальный диктант пройдет 14 апреля. Осталось 2 дня
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Тотальный диктант пройдет 14 апреля. Осталось 2 дня 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
14 апреля по всей стране и за ее пределами пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность смогут все: на диктант допускаются даже дети старше 6 лет. Верхней планки ограничений не предусмотрено.
Акция проходит восьмой раз. Результаты можно получить анонимно и они не влияют ни на какие социально-значимые сферы жизни. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.
Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать площадку. Писать под диктовку можно как в ближайшей к дому библиотеке или школе, так и в исторических интерьерах. Например, в ГМИИ им. А. С. Пушкина, РГДБ, Доме Пашкова, а также в театрах, музеях, университетах и институтах. Но при желании диктант можно пройти онлайн.
В качестве «диктаторов» — ведущих диктанта — выступят известные люди: Светлана Сурганова, Михаил Боярский, Евгений Водолазкин, Сергей Безруков и другие. Список «диататоров» и площадки, где они будут диктовать, можно также посмотреть на официальном сайте акции.
Акция — хорошая тренировка перед экзаменами для учеников старших классов, проверка знаний для родителей, для мам в декрете, для всех, кому дорог русский язык.
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