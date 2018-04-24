Ещё
Пятидесятилетняя Тэми Дакуорт — сенатор-инвалид из США — родила второго ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятидесятилетняя Тэми Дакуорт — сенатор-инвалид из США — родила второго ребенка 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Потрясающую волю к жизни являет своим примером американский сенатор от штата Иллинойс Тэми Дакуорт. Подполковник армии США и ветеран войны в Ираке, она потеряла на войне обе ноги и повредила руку. Однако это не помешало ей добиться сенаторского кресла и начать бороться за права беременных и родивших женщин, а в возрасте 47 лет впервые задуматься о собственных детях.
Путем ЭКО в семье сенатора появился первый ребенок. А спустя 3,5 года 9 апреля Тэми Дакуорт родила вторую дочку. На момент родов матери исполнилось 50 лет. При этом женщина оба раза рожала самостоятельно: врачи говорили о плановом кесаревом сечении, однако роды начинались раньше, и дети появлялись на свет естественно.
Сенатор стала первой матерью-действующим членом Конгресса. Она не собирается прерывать работу на отпуск по уходу за ребенком, а планирует добиться того, чтобы малышку можно было брать с собой (сейчас приносить младенцев в Конгресс запрещено).
Читайте также:
20 способов перестать жертвовать собой ради детей
Я не хотела заводить детей, пока мне не исполнится 30 — и вот почему
Я стала работающей мамой — и теперь вечно чувствую себя виноватой. Но и счастливой тоже
Ezhikezhik.ru: последние новости
ЕжикЕжик переезжает и становится Chips Journal: как он устроен и что теперь будет? Издательство «Редкая птица» Воркшопы для мам «Kids Business Day» от Veter School
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой146
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни11
7 женских фантазий о сексе4
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь15
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею35
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
05:03
Мифы, в которые пора перестать верить
Психология
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
00:15
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение