Пятидесятилетняя Тэми Дакуорт — сенатор-инвалид из США — родила второго ребенка

Потрясающую волю к жизни являет своим примером американский сенатор от штата Иллинойс Тэми Дакуорт. Подполковник армии США и ветеран войны в Ираке, она потеряла на войне обе ноги и повредила руку. Однако это не помешало ей добиться сенаторского кресла и начать бороться за права беременных и родивших женщин, а в возрасте 47 лет впервые задуматься о собственных детях.

Путем ЭКО в семье сенатора появился первый ребенок. А спустя 3,5 года 9 апреля Тэми Дакуорт родила вторую дочку. На момент родов матери исполнилось 50 лет. При этом женщина оба раза рожала самостоятельно: врачи говорили о плановом кесаревом сечении, однако роды начинались раньше, и дети появлялись на свет естественно.

Сенатор стала первой матерью-действующим членом Конгресса. Она не собирается прерывать работу на отпуск по уходу за ребенком, а планирует добиться того, чтобы малышку можно было брать с собой (сейчас приносить младенцев в Конгресс запрещено).

Читайте также:

20 способов перестать жертвовать собой ради детей

Я не хотела заводить детей, пока мне не исполнится 30 — и вот почему

Я стала работающей мамой — и теперь вечно чувствую себя виноватой. Но и счастливой тоже