В каких случаях запрещено рожать детей

Существует целый список заболеваний, при которых беременность и роды категорически противопоказаны. Если зачатие все же произошло, то единственным выходом в этой ситуации является аборт. В некоторых особо сложных случаях врач даже может предложить женщине сделать стерилизацию, чтобы избежать случайной беременности.

Аутоиммунные заболевания — системная красная волчанка, цирроз печени, острые формы ревматизма, склеродерма. У женщины с таким диагнозом шансы на вынашивание здорового ребенка очень малы. По статистике, в 50% случаев беременность заканчивается выкидышем или рождением плода с несовместимыми с жизнью нарушениями развития.

Тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний. Во время вынашивания ребенка сердце и сосуды матери испытывают колоссальную нагрузку, справиться с которой может только здоровый организм. Если же имеются патологии сердечно-сосудистой системы, то неизбежны тяжелые осложнения, часто приводящие к смерти роженицы и плода. Впрочем, с развитием медицины запрет на рода женщинам с подобными проблемами становится все менее жестким. При строжайшем контроле беременность и роды у пациенток с ишемической болезнью сердца и мягкими формами других заболеваний все же становятся возможны.

Почечная недостаточность. При беременности нагрузка на почки увеличивается в разы. Если женщина страдает почечной недостаточностью орган может просто отказать, приведя к гибели и матери, и ребенка.

Заболевания легких — эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Увеличенная матка в период вынашивания ребенка оставляет не слишком много места для вдоха, даже у здоровых женщин появляется одышка. Больные легкие могут не справиться со снабжением организма женщины кислородом в достаточном количестве.

Острые формы эндокринологических заболеваний. Серьезные нарушения в работе эндокринной системы, такие как сахарный диабет, также могут стать противопоказаниями для беременности. Если заболевание поддается терапии, то после выздоровления женщине, возможно, будет разрешено иметь ребенка. При хронических формах шансы близки к нулю.

Болезни крови. При нарушении свертываемости крови, склонности к тромбозам возможно возникновение неконтролируемого кровотечения в родах и тромбоэмболии.

Онкологические заболевания — абсолютное противопоказание для беременности. Активная перестройка всего женского организма может вызвать рост опухоли и как результата — гибель женщины.

Эпилепсия. Заболевания не оставляет женщине шансов выносить ребенка. Врачи категорически не рекомендуют беременеть пациенткам с таким диагнозом. Беременность обостряет эпилепсию, а во время припадков очень высока вероятность выкидыша.

Различные генетические заболевания. Если женщина или ее супруг страдают, например, фенилкетонурией, муковисцидозом, гемофилией, ретинобластомой или другим серьезным генетическим заболеванием, то очень велика вероятность, что оно передастся по наследству будущему ребёнку.

Сифилис. В этом случае также очень высока вероятность внутриутробного заражения плода этой опасной болезнью — около 90%.

Кроме того, существуют еще и заболевания, запрет на беременность и роды при которых носит временный характер. Если женщина успешно пройдет курс лечения и быстро восстановится или (если полное выздоровление невозможно) будет тщательно соблюдать все предписания и требования безопасности, этот запрет может быть снят.

Инфекционные и вирусные заболевания, такие как туберкулез, гепатит и некоторые другие. В остром периоде беременеть и рожать строго запрещено, но после выздоровления женщина вполне может стать матерью.

ВИЧ. Существует мнение, что ВИЧ является абсолютным противопоказанием для беременности, однако инфицированная женщина с высокой вероятностью может родить вполне здорового ребенка, иногда эта вероятность достигает 90%. Решающую роль здесь играет правильная подготовка к беременности.

Недостаточный или избыточный вес. Проблемы с весом также могут негативно сказаться на здоровье как самой матери, так и плода.

Не стоит беременеть и во время приема медикаментов или сразу после хирургического вмешательства. В таких случаях период, который нужно выждать до зачатия, обычно определяет лечащий врач.