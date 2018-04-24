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Она приняла героин прямо во время схваток. Вот как выглядят дети, рожденные с наркотической зависимостью
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Она приняла героин прямо во время схваток. Вот как выглядят дети, рожденные с наркотической зависимостью 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Младенец-наркоман. В это трудно поверить. Потому что образ маленького ребенка у нас ассоциируется с чистотой, невинностью и непосредственностью. Но этот ребенок, еще не родившись, стал жертвой ошибок своей молодой матери, которая даже во время беременности не могла отказаться от наркотиков. Героин проникал в организм ее сына, и он появился на свет с зависимостью. Глядя на ломку младенца, осознаешь, как сильно наше общество «разлагается» и разрушает себя изнутри. С США дети-наркоманы рождаются каждые 20 минут. Такая статистика шокирует. Вы только подумайте: малыш не может воспринимать любовь, ласку и заботу родителей, потому что он испытывает ломку — наркотический голод.
Эта женщина в слезах решила поделиться историей своей ошибки, чтобы предупредить всех молодых людей об ужасных последствиях. Прямо перед родами она села в туалете в больнице и накололась героином. Горе-мать лишили родительских прав. Через несколько лет ей удалось преодолеть зависимость и родить второго — уже здорового — ребенка. Видео не для слабонервных, но оно будет прекрасным предупреждением.
Дети, семья и любовь — вот смысл нашей жизни и ее главные ценности. Не стоит разрушать все это ради минутного удовольствия.
Помогите распространить эту историю и остановить эпидемию разложения современного общества. Поделитесь статьей с друзьями!
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Женский форум
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