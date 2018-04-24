ЕжикЕжик переезжает и становится Chips Journal: как он устроен и что теперь будет?

Почему Chips?

Во-первых, это удачное и понятное сокращение — Chi (ldren) P (arent) S. А во-вторых, чипсы любят все — и дети и взрослые! Только не говорите, что вы не даете детям чипсов. Может, вы еще и мультфильмы им не показываете?

Почему мы решили это сделать?

Во-первых, «Ёжик» существует уже шесть лет. Не знаем, слышали вы о нас за это время или нет, но теперь точно услышите. Мы много раз менялись, но теперь четко чувствуем, что нашли тот самый «свой» формат, и он кажется нам максимально успешным и удачным.

Как выглядит сейчас команда Chips Journal?

Сайт делают 4 человека (не считая дизайнера, техслужбы и рекламного отдела). Да, иногда мы сами в шоке, как нам удается делать целый большой сайт. Но мы делали Ежик, а теперь будем делать Chips — никакой дополнительной новой команды у нас пока не будет.

Издатель — Юлия Тонконогова. Раньше работала инвест-банкиром, а теперь издает Chips Journal, НЭН, а также руководит медиа-компанией Kidz.Media.

Главный редактор — Ольга Уткина. Раньше жила в Москве и работала в Афише, Снобе, на ТНТ, писала для еще миллиона хороших изданий, занималась сценариями и рекламой. Теперь живет в Тель-Авиве, растит двоих детей и отвечает за концепцию и тексты Chips Journal.

Шеф-редактор — Анна Шумовская . Филолог, редактор, работала в Британском Совете, в Афише, выпускающим редактором журнала «Гастроном», главным редактором «Мамы.ру». Мама двоих детей-школьников. Любит приводить тексты в порядок и все планировать.

Пиар-директор — Ксения Ерина. Работала в пиар-отделах новостных изданий, была куратором культурных программ, сейчас занимается организацией партнерских программ и интервью для Chips Journal, ведет семейный лекторий с лучшими отечественными психологами и развивает программу скидок для родителей Family (один из проектов Kidz.Media).

Да, нас совсем мало, поэтому часто приходится работать в праздники и выходные, но мы точно знаем: из каждого текста (раз уж мы не можем взять количеством) нам нужно выжать максимум пользы и информации. Кроме того, у всех у нас есть дети, а, значит, мы точно представляем родительский запрос — и знаем, как на него ответить.

Так о чем вы на Chips Journal пишете?

О том же, о чем писали на Ежике: детская психология, воспитание, развитие, развлечения.

Но мы решили изменить свой подход к написанию текстов и стать на 100% полезным сайтом-инструкцией.

Работает это так: вы — родитель. У вас в голове возникает вопрос, вы заходите к нам и находите тексты по важной для вас теме с четким разбором ситуации. Не просто трогательную «колонку о том, как одной маме было грустно». И не просто общий текст, написанный по материалам интернета. А полностью проработанную тему — с комментариями экспертов, четкими инструкциями и элементами просвещения.

Вы задаете себе вопрос «что делать, если…?» И получаете на него четкий ответ.

Все эти тексты мы пишем не из головы — для их создания мы привлекаем экспертов: врачей, психологов, педагогов, опытных родителей. И это не просто эксперты, а действительно крутые специалисты в своей области. Педиатр не может быть просто участковым педиатром — он должен быть светилом доказательной медицины. Психолог — не просто человек с популярной страничкой в интернете, а опытный спикер, автор и практик.

Если мы пишем про детские книги, то отбирает их действительно хороший критик. Даже если мы публикуем развлекательную подборку вроде «20 мультфильмов для семейного просмотра», в списке не будет «Бетховена» или «Холодного сердца» — там будет то, о чем вы точно могли не знать.

Никаких текстов в стиле Кэпа Очевидность — только важное, новое, полезное.

А как же нативные форматы? У вас же будет реклама?

Конечно. Куда же без рекламы. Но все нативные форматы также будут соответствовать четкой концепции пользы. Никаких описательно-хвалебных текстов — только информативность и четкие советы. Врач клиники, которая оплатила размещение, может отлично рассказать о прививках или развеять распространенные родительские страхи. Директор частного детского сада может рассказать о реально работающих способах адаптации ребенка. Для каждого рекламодателя мы будем придумывать отдельную тему и способ подачи, попадающие в нашу концепцию.

А про события для детей вы продолжите писать?

Да, конечно. Афиша с расписаниями детских событий Москвы у нас остается. Также остается наш Гид по выходным: каждый четверг мы шерстим афишу, и выбираем 5-6 самых интересных и крутых событий, которые точно понравятся и детям и родителям. В данном случае экспертами выступает сама редакция — у нас у всех есть дети, мы разбираемся в культурном контексте и точно знаем, на какой спектакль/концерт/мультфильм стоит идти, а на какой — нет.

А что будет с дизайном?

Дизайн сайта изменится целиком — начиная от логотипа и заканчивая версткой. В новой версии сайта будет более удобная и логично выстроенная навигация, здесь можно будет легче и быстрее находить интересные материалы.

Мы очень хотим, чтобы наш сайт был действительно полезным, этаким инструментом для поиска ответов на важные родительские вопросы. Ведь каждый родитель иногда ощущает растерянность и беспомощность — не понимает, как ребенок устроен и что с ним делать.

Но мы-то знаем: как только ты понимаешь, «где у него кнопка», ребенок превращается в понятное и логичное существо, взаимодействовать с которым становится гораздо проще. Так вот, мы примерно представляем, где эта самая кнопка находится, и будем об этом рассказывать