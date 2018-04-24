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Макаров обсудил с Агапитовой дело петербурженки, у которой отобрали детей
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Макаров обсудил с Агапитовой дело петербурженки, у которой отобрали детей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров обсудил с уполномоченным по правам ребенка в Северной столице Светланой Агапитовой историю жительницы города, у которой муж забрал двоих детей. Встреча прошла в Законодательном собрании Петербурга.
По словам Макарова, депутаты готовы пойти на внесение изменений в существующее законодательство, чтобы решить проблему, которая гораздо шире одного конкретного случая.
«Иной раз суды встают на сторону отцов, когда отбирают у мам детей, — отметил он. — Я считаю, что это неприемлемо. Мама — самое близкое и самое родное для детей. Когда богатый отец отбирает у бедной мамы детей, такого быть не должно, решение судом должно быть всегда в пользу мам. Если надо что-то менять с точки зрения законодательства, то депутаты готовы вмешаться».
Светлана Агапитова в свою очередь вспомнила еще два случая, когда состоятельные бизнесмены при помощи дорогих адвокатов отобрали общих детей у своих бывших жен.
Напомним, ранее за помощью к депутатам обратилась жительница Северной столицы Юлия Шик, которая пожаловалась на то, что с прошлого года не видела собственных сыновей. Детей за границу увез их отец, бизнесмен Андрей Зайцев.
Суд вынес решение о проживании детей с отцом, матери же разрешили общаться с сыновьями только два часа в неделю, в присутствии психолога.
Два ходатайства Юлии о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка отклонили.
Вячеслав Макаров попросил разобраться в ситуации Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, а также направил обращения начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокурору Санкт-Петербурга и в комитет по образованию.
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