Макаров обсудил с Агапитовой дело петербурженки, у которой отобрали детей

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров обсудил с уполномоченным по правам ребенка в Северной столице Светланой Агапитовой историю жительницы города, у которой муж забрал двоих детей. Встреча прошла в Законодательном собрании Петербурга.

По словам Макарова, депутаты готовы пойти на внесение изменений в существующее законодательство, чтобы решить проблему, которая гораздо шире одного конкретного случая.

«Иной раз суды встают на сторону отцов, когда отбирают у мам детей, — отметил он. — Я считаю, что это неприемлемо. Мама — самое близкое и самое родное для детей. Когда богатый отец отбирает у бедной мамы детей, такого быть не должно, решение судом должно быть всегда в пользу мам. Если надо что-то менять с точки зрения законодательства, то депутаты готовы вмешаться».

Светлана Агапитова в свою очередь вспомнила еще два случая, когда состоятельные бизнесмены при помощи дорогих адвокатов отобрали общих детей у своих бывших жен.

Напомним, ранее за помощью к депутатам обратилась жительница Северной столицы Юлия Шик, которая пожаловалась на то, что с прошлого года не видела собственных сыновей. Детей за границу увез их отец, бизнесмен Андрей Зайцев

Суд вынес решение о проживании детей с отцом, матери же разрешили общаться с сыновьями только два часа в неделю, в присутствии психолога.

Два ходатайства Юлии о привлечении к процессу Уполномоченного по правам ребенка отклонили.