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Дошкольники узнали о пользе зелёного лука
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Дошкольники узнали о пользе зелёного лука 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
23 апреля в дошкольном отделении «Журавушка» в группе №3 в школе № 1355 прошло мероприятие «Лук — зеленый друг».
Целью этого занятие является рассказать детям о пользе зелёного лука, и то, что его можно вырастить самостоятельно.
К детям в гости приходил Почемучка. Он был не с пустыми руками, а принес с собой лук и горшок с землей. Он задал детям вопрос: «Что же делать? Как же быть? Как же нужно поступить?». Дети вместе с воспитателем решили посадить лук. Но сначала Почемучка предложил поиграть в подвижную игру «Лучок». Затем дети с большим удовольствием принялись сажать лук. Некоторое время они ухаживали за луком, поливали его и наблюдали, как он растёт. С каждым днем он становился все больше и зеленее. Ребята много узнали о пользе лука, что его необходимо употреблять в пищу. Поставленная цель была достигнута. Лук получился большой и вкусный.
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