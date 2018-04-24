В Междуреченске мать оставила 4-месячного сына в подъезде дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, женщину разыскивают, её личность установлена — это 21-летняя жительница Новокузнецка. С февраля она проживала в Междуреченске у родителей своего бывшего сожителя. Женщина уже лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.

Малыша в подъезде обнаружил местный житель. Он выходил из своей квартиры и услышал детский крик. На лестничной площадке был младенец, рядом сумка с детскими вещами и документы. Мужчина занес малыша к себе домой и вызвал полицию.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Полицейские устанавливают местонахождение его матери. Также подготовлены документы в органы опеки и попечительства представление для решения вопроса о лишении женщины родительских прав в отношении 4-месячного сына.