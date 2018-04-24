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Видео-тест: какими будут ваши дети
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Видео-тест: какими будут ваши дети 

Рамблер 57 минут назад
Женщины, мечтающие о детях, готовы в подробностях расписать будущих наследников: они уже точно знают, какие будут у малыша волосы и глаза, чей нос он унаследует и каким характером будет обладать. Но частенько природа преподносит сюрпризы и вместо голубоглазого карапуза со светлыми кудряшками на свет появляется черноволосый кроха со жгуче-чёрными глазами. Можно ли на самом деле предсказать особенности внешности вашего малыша. Этот видео-тест даст ответ.
Очевидно, что ребёнок унаследует некоторые из родительских черт. Генетики делят гены на сильные и слабые. Так, тёмные глаза и кожа относятся к сильным, а светлые — к слабым. Так что если у одного из родителей глаза зелёные, а у другого — карие, то малыш с большей вероятностью родится кареглазым. Но это лишь один из параметров, которые готовы предсказать специалисты по генетике.
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