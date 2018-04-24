Как уложить ребенка спать без мучений. 11 советов от консультанта по сну

Как уложить ребенка спать без мучений

Kонсультант по сну Нина Гофман объясняет, что нарушение сна — это серьезная штука, которая у детей встречается довольно редко. Гораздо чаще сами родители допускают ошибки, из-за которых дети испытывают сложности со сном. Но не стоит отчаиваться, все можно исправить.

Вовремя укладывайте

Нормальное время для отхода ко сну для малыша — от 18.30 до 19.30. Начиная с 6 недель у младенцев к вечеру начинает вырабатываться большее количество гормона сна — мелатонина, с его помощью нам проще уснуть. С его же помощью удлиняются фазы глубокого сна, которого у младенцев очень мало. Это очень важная фаза сна, в том числе она способствует выработке гормона роста, работе в особом режиме нашего пищевого тракта, печени и других внутренних органов.

Этот глубокий сон происходит как раз в первую половину ночи (примерно с 19 до часу ночи). Правильно последовательно укладывайте младенца именно в это время, вскоре паттерн его сна изменится.

Забудьте про гибкий режим

Режим — это ритм дня, который для младенца крайне важен, начиная с 3-4 месяцев. Это возраст, когда ребенок начинает потихоньку ориентироваться, и все внешние раздражители превращаются для него из сплошного потока в отдельные куски информации. Этих раздражителей много, мир перед ребенком огромный, непонятный, а в режиме он находит цепочки, последовательность событий. Вот он спит, потом просыпается, ест, активничает, гуляет, потом ему меняют памперс, готовят ко сну, закрывают занавески, и тут он снова спит. Ему спокойно, комфортно, он примерно понимает, чего ждать. Есть рутина, которая успокаивает, не слишком много сюрпризов. Дети — страшные консерваторы, они не любят ничего нового, они быстро привыкают к определенным порядкам и не хотят ничего менять. Не потому что они контрол фрики, а потому что им необходимо минимальное ощущение контроля над своей жизнью. Важно также проговаривать младенцу, что мы собираемся с ним делать — слов он не поймет, но постепенно у него возникнут ассоциативные связи слова с действием.

Я часто слышу от родителей «он не хочет спать». Речь, например, идет о восьмимесячном младенце. Он что, сам встал и сказал, что не хочет спать? Он лежит в кровати и орет. Часто бывает, что ребенок перевозбудился — так это не потому, что он ЕЩЕ не хочет спать, а потому что он УЖЕ не хочет спать. Как это происходит? Мы рождаемся с незрелым мозговым аппаратом, но после рождения он развивается с космической скоростью — в него поступают тонны новой информации. Вся информация должна уложиться в мозгу, каким-то образом увязаться друг с другом. Каждые сутки мозг младенца вырабатывает порядка 3 миллионов новых связей. Его мозг работает очень интенсивно, и ему надо отдыхать. Отдых для мозга — это сон. Но мозг не может сам пойти уложить себя спать, он не может, как батарейка, взять и сесть. Он зовет на помощь гормоны стресса, они помогают ему функционировать в этих условиях. Он дает команду щитовидке: а ну, дай-ка мне адреналина и кортизола. Чтобы это произошло, ребенку нужно просто не заснуть вовремя — достаточно 10 минут, получаса, часа (в зависимости от возраста и врожденной степени возбудимости). И механизмы торможения у детей поначалу не работают или работают очень плохо, поэтому им нужна грудь, чтобы взяли на ручки, еще что-то внешнее, чтобы их утихомирить (соска, коляска, и т.д.). Все эти истерики, невозможность заснуть — это адреналин.

Следите за дневным рационом

Этот пункт больше касается младенцев. У младенцев часто бывает так, что в течение дня они недоедают. В районе 6-7 месяцев наступает период, когда есть становится скучно — то дети висели на груди по сорок минут и не отцепишь, а тут 5 минут поели и завертели головой. В этом возрасте происходит очередной скачок развития, они видят гораздо больше вещей, у них появляются новые возможности для исследования, познания мира. Это пересиливает потребность в еде. Заморил червячка и пошел исследовать дальше. Получается, что они днем недоедают, а ночью просыпаются каждый час, чтобы поесть.

Дневной сон должен быть полноценным

Бывает, что днем дети недосыпают, у них накапливается усталость, и к вечеру они слишком возбуждены. Некоторые родители ошибочно предполагают, что если не дать слишком много спать днем, то ночной сон улучшится. Но в результате из-за повышенного уровня гормонов стресса в крови не только заснуть тяжело, но и сон получается некачественный, менее глубокий, поверхностный. Из такого сна легко проснуться. И некоторые просыпаются каждые 10-15 минут.

Давайте детям уставать физически

Есть младенцы, которых столько таскают на руках, что в результате они недостаточно устают физически. Это может стать триггером для поверхностного сна. Мозг должен быть не переутомлен, но тело должно быть уставшим. Перед сном постепенно замедляем темп, заглушаем свет, заранее к нему готовимся.

Проводите время с детьми качественно

Мама с папой приходят с работы вечером, ребенок к ним бросается, перевозбуждается, а дальше понятно — уложить его невозможно. Спать-то он хочет вне зависимости от этого. Мозгу нужно спать, а ребенок хочет тусоваться с родителями. Или еще бывает так: ребенка кладут вовремя, а ночью он просыпается и требует маму или папу. Так он компенсирует отсутствие родителей днем.

Один из самых действенных способов удовлетворить потребности ребенка в том случае, если мы все вынуждены работать — это выделять ему на постоянной основе quality time (время нетто, проведенное с ребенком, без параллельных занятий чем-то еще, включая мобильник). И тут дело не количестве, а в качестве этого проведенного вместе времени. Это может быть и 10 минут, про которые он будет всегда знать, что перед тем, как он идет в ванну, у него есть время с мамой или с папой или с обоими. Это его личное время, он будет знать, что он всегда может на него рассчитывать, и ему не нужно с боем его отвоевывать. Ему не надо будет вести себя так, чтобы привлечь внимание. Важно, чтобы этот момент происходил по инициативе родителя — тогда ребенок видит, что родителям важно это время, проведенное с ним. Такие 10-15 минут в день могут изменить картину.

Бывает, что мамы с детьми проводят круглые сутки (особенно с младенцами), а у детей все равно дефицит внимания. Потому что мама параллельно живет своей жизнью, она закидывает стирку, должна что-то приготовить, а вот она в телефоне что-то смотрит, с кем-то говорит. Нужен пузырь, который создает родитель, в котором есть только он и ребенок. Я считаю, что в такой ситуации родителям стоит попросить помощи в уходе за ребенком или взять няню на часть времени, а то получается, что ребенок с вами постоянно, при этом он должен клянчить ваше внимание. Иногда лучше взять няню или отдать в сад, чтобы потом проводить вместе час в день, но качественно. И ребенок будет доволен, и у вас будет ресурс.

Смените ассоциацию на засыпание

Начиная с 4 до 6 месяцев ребенок уже созрел для того, чтобы самому засыпать (есть достаточно гормона сна). Родители не всегда это знают и продолжают его укачивать, усыплять на груди, с бутылкой, соской, в коляске, в машине. Так возникает ассоциация на засыпание, зависимость. Ребенок тоже не знает, что умеет засыпать самостоятельно, потому что мы не даем ему шанса об этом узнать. Он знает: «я засыпаю только так, чтобы уснуть, мне нужна помощь».

Сон — это самое беззащитное состояние для человека. Для того, чтобы в случае необходимости человек мог защитить себя, сон делится на эпизоды (у взрослых — 1,5-2 часа, у детей до 2-3 лет — 40-60 минут). Между эпизодами сна происходит просыпание, буквально на пару секунд. Мозг в это время находится в режиме бодрствования. Мы это даже не замечаем, поворачиваемся на другой бок и начинаем следующий эпизод. Но если ребенок не умеет засыпать самостоятельно, а тут во время этого просыпания какая-то помеха пробудила его окончательно, ему нужна помощь. А помешать ему может масса внешних и внутренних раздражителей, например, газик в животе, зуб болит, посторонний звук, холодно, жарко, рука застряла между прутьями кровати. Кроме того, его может разбудить смена обстановки. Представьте, что вы уснули в своей кровати, а проснулись на кухне на полу. Так и для ребенка, который уснул на груди, а проснулся в кровати. И тогда начинается ночной марафон.

Важно отметить, что существует метод, когда ребенка оставляют одного «проораться». Я категорически против его применения. Он работает неплохо, но цена слишком велика — ребенок отчаивается получить необходимую ему помощь, и это может послужить причиной многих психологических проблем. Приучить к самостоятельному засыпанию можно с помощью постепенной и поэтапной замены ассоциации на менее зависимую, в результате чего ребенок засыпает без посторонней помощи.

Учитесь ставить границы (для детей старше года)

Примерно с года (или начала самостоятельной ходьбы) у ребенка происходит огромный скачок и потребность в самостоятельности. Я расту, я взрослый, я сам хочу решать — начинается борьба за власть с родителями. Кто решает, когда ребенок идет спать? Кто решает, какой режим? Что вообще решает сам ребенок? Если ребенок не получает достаточной свободы выбора на свой возраст или получает слишком большую свободу выбора — результат один и тот же. Он не уверен в том, что можно и чего нельзя. И тогда он начинает пробовать проверять все — скандалы в магазине, на площадке, откуда он не хочет уходить. Это не намеренная манипуляция, а изучение ассоциативных связей в жанре "я это не съел, и мама занервничала". Это может происходить вокруг еды, вокруг отправления естественных потребностей, когда мы хотим приучить к горшку, и вокруг сна, потому что мы тоже хотим спать, и у нас терпения меньше. Когда нас разбудили ночью, мы хотим только одного — чтобы это поскорее закончилось, и наши механизмы торможения работают плохо.

Тут важно дать ребенку право выбора (там, где он может взять за него ответственность). Например, право выбрать, какие штаны он наденет –красные или синие. Выбор из двух блюд — мясо с рисом или с картошкой? С двух лет можно дать больше выбора: «Смотри, мы идем в душ, тебе надо помыться. Это решаю я. Но ты можешь выбрать, как ты хочешь пойти в душ — чтобы нам было в кайф и мы там поиграли, или ты можешь пойти со слезами, но тогда мне придется тебя тащить в воду, чего я бы совсем не хотела. Что делать, нам нужно в душ. Что ты выбираешь?». Ребенок понимает, что поведение тоже выбирает он, и ему не надо своим поведением выдирать у нас этот контроль.

То же самое с укладыванием на ночь или ночными просыпаниями — если мы не устанавливаем в этом четкие границы, не проговариваем, как все будет происходить, то ребенок начинает тянуть волынку: писать, какать, пить, забыл взять игрушку в кровать или сообщить нечто важное. Если мы ведемся на такое поведение, укладывание может занять и все три часа (реальная цифра из практики).

Готовьтесь к укладыванию заранее

Все должно происходить так, как сказали родители, потому что их словам можно верить. Не в формате «я сказал — ты сделал», нет. А рассказываем ребенку, что сейчас произойдет. «Сейчас мы посмотрим мультик, потом поужинаем, потом мы пойдем в душ, потом будем читать и после сказки ляжем спать. Если мы быстренько все это сделаем, то успеем прочитать целых две сказки». Так ребенок будет знать, чего ему ждать, он знает, какой план. У него есть время к нему привыкнуть.

Тут крайне важно выполнять обещанный план действий. Если мы говорим, что сейчас пойдем в душ, после чего уступаем ребенку и сначала читаем книжку, то он, не будучи уверен в вашем слове, будет продолжать пробовать все больше растягивать эту границу.

И тут не надо советоваться с детьми, спрашивая, когда они хотят лечь спать. Давать выбор нужно, например, такой: ты хочешь спать с мишкой или с самолетиком?

Не перевозбуждайте ребенка

Родитель пришел с работы, очень соскучился, начинает подкидывать ребенка, бегать с ним, "разгуливать" его перед сном. Это плохо сказывается на засыпании и на сне, потому что активные игры вечером повышают адреналин. Постарайтесь играть в спокойные игры — строить конструктор, собирать пазл, рисовать.

Заведите четкий ритуал перед сном

Уход в сон — это своего рода расставание — с миром, с папой, с мамой, с собой. Любое расставание дается ребенку тяжело. Ритуал здесь очень важен. Это несколько действий (в соответствии с возрастом ребенка), которые происходят в определенном порядке, после последнего из которых — только сон. Желательно, чтобы ритуал включал в себя все «причины» отложить момент засыпания — туалет, попить, взять игрушку, почитать книжку. Также в это время детям нужно много физического контакта, объятий, поцелуев, самым последним может быть какой-то ваш особенный поцелуйчик перед сном. Еще важно дать детям ощущение того, что завтра обязательно наступит: «Вот ты проснешься, и мы попрыгаем в сад на одной ножке», «ты проснешься, и к нам придет Петя в гости», «ты проснешься, мы поедем на рынок и приготовим обед». Если после всего этого ребенок продолжает вставать с кровати, приходить к вам и просить еще чего-то, мы просто молча отводим его за руку в кровать (о чем он тоже должен быть предупрежден). Если мы будем последовательны в укладывании и в наших реакциях на их просыпания, то эти "гуляния" довольно быстро прекратятся.

В заключение хочу дать общий совет — если вы чувствуете, что не справляетесь с налаживанием нормального сна ребенка, а значит и всей семьи, обращайтесь за профессиональной помощью. До трех лет у детей развивается до 80% объема головного мозга, и накопленный до этого возраста недосып может оказать пагубное влияние на развитие (и когнитивное, и эмоциональное и физическое) и спровоцировать многие проблемы в будущем.