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Трогательный эксперимент: детки с завязанными глазами должны были найти свою маму
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Трогательный эксперимент: детки с завязанными глазами должны были найти свою маму 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Между мамой и ее малышом установлена очень крепкая связь. И ее никто и ничто не в силах разрушить. Именно на эту тему популярная марка ювелирных изделий Pandora сняла ролик с красивым названием «Уникальная связь».
В этом трогательном эксперименте перед малышами в возрасте от 3 до 9 лет поставили интересную задачу: крошкам предстояло с повязкой на глазах найти свою родную мамочку среди группы женщин.
Детки по одному подходили к мамам и ручками изучали их лица в поисках того самого — любимого, единственного и неповторимого.
Снятое видео получилось очень милым! Посмотрите сами!
Цените и любите своих мам! Ведь только мама будет рядом при любых обстоятельствах, всегда поймет и поддержит. Это самый близкий человек в жизни каждого. Ваша мама — неповторима, другой такой не найдешь! Берегите ее! Не забудьте поделиться с друзьями этим прекрасным видео!
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