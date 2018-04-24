День мамы в Аптекарском огороде

День мамы по японскому календарю, но с русской душой 13 мая в Ботаническом саду.

По приглашению корпорации RHANA в перекрестный год «Россия-Япония» в Москву прилетит суперзвезда классической музыки — скрипач-виртуоз Кодзи Моришита. Он примет участие в праздновании Дня Мамы и открытии фестиваля «Таланты Содружества». На уникальной скрипке 1700 года он исполнит шедевры русских композиторов в своей неподражаемой манере.

День Мамы — один из самых трогательных праздников — отмечают в разных странах в разное время. В России, например, — в последнее воскресенье ноября. А в Японии — во второе воскресенье мая. В перекрестный год «Россия — Япония», когда художники, ученые и бизнесмены из двух стран обмениваются опытом, родилась идея отметить День Мамы вместе, взяв все лучшее от традиций двух великих культур.

Пресс-релиз

Празднование Дня Мамы — часть масштабного проекта «Культура жить. Активное долголетие», приуроченного к перекрестному году «Россия — Япония». Проект, поддержанный Министерством Культуры РФ и Посольством Японии, был инициирован медицинской корпорацией RHANA и ее лидером — академиком РАЕН Екатериной Дибровой, которая 17 лет занимается технологиями активного долголетия и выстроила за эти годы тесные связи с Японией — страной, где уделяется особенно много внимания продолжительности и качеству жизни.

Пресс-релиз

День Мамы в наших странах традиционно отмечают по-разному. В России это домашний праздник, когда поздней осенью вся семья собирается за столом. В Японии, где День Мамы отмечают в середине мая, принято устраивать праздник на открытом воздухе. В знак любви к маме многие прикалывают к одежде садовые цветы. Чаще всего — красную гвоздику, символ материнства.

Помня об этом, создатели проекта «Культура жить. Активное долголетие» решили провести праздник в одном из самых изысканных садов страны — в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ , где в исторических оранжереях круглый год цветут редчайшие растения. Например, этой весной можно полюбоваться цветением экзотической «Бильбергии» и цветущего крайне редко «Райского банана». Уникальная коллекция растений Аптекарского огорода, несомненно, станет изысканной декорацией для празднования Дня Мамы.

Поистине роскошным подарком мамам и главным событием дня станет выступление одного из самых талантливых японских скрипачей современности — Кодзи Моришиты, приехавшего в Москву по специальному приглашению корпорации RHANA и Екатерины Дибровой. Лауреат международных конкурсов исполнит произведения русских композиторов на фоне ослепительной красоты исторической Галереи орхидей. В руках виртуоза будет скрипка, созданная венецианским мастером Маттео Гофриллером в 1700 году, то есть за шесть лет до того, как Петр Первый решил обустроить в Москве Аптекарский огород, ставший позже основой Ботанического сада МГУ. В этот день ему будет аккомпанировать на фортепиано лауреат международных конкурсов — пианист Даниил Контуашвили.

Программу продолжит яркий спектакль «Щелкунчик в стиле Стимпанк» с неподражаемым Кириллом Рубцовым в главной роли. Спектакль театра «С. А. Д.» пройдет возле пальмовой оранжереи, где растут пальмы, перешагнувшие столетний рубеж, посаженные тогда же, когда в Японии профессор Аояма Гакуин решила активно распространять новый праздник — День Мамы.

Кстати, дети на празднике смогут попробовать свои силы в традиционных искусствах, которые на первый взгляд не требуют особых умений. Но только на первый взгляд. Нашим детям будет интересно нарисовать иероглиф «Мама» и изучить технику икебаны, а японским — раскрасить матрешку.

Важный вклад в организацию праздника внес большой друг и участник проекта заслуженный артист РФ Влад Демченко.

А вот что сказала о предстоящем празднике глава корпорации RHANA, вдохновитель проекта «Культура жить. Активное долголетие» Екатерина Диброва:

“День мамы — уже третье мероприятие, которое мы проводим в рамках проекта. Этот праздник традиционно отмечается во второе воскресенье мая, когда вся Япония расцветает, потому что распускаются цветы на горных склонах. Сейчас идет перекрестный год, поэтому мы решили организовать совместный праздник для русских и японских мам в те же даты. И это будет еще один повод для обмена опытом. Например, интересно посмотреть, как рисуют японские дети. Научный факт — если европейский ребенок нарисует весь букет, то только лепесток из этого букета нарисует японский ребенок. Мы разные, но нас объединяет красота мира и, конечно, желание жить долго и полноценно. Как и в большинстве других событий, которые проходят под эгидой RHANA, «День мамы» будет благотворительным мероприятием — на празднике пройдет лотерея, средства от которой будут направлены фонду «Линия жизни» на лечение тяжелобольных детей”.

День Мамы, проведенный теплым майским днем в саду Аптекарского огорода, продолжит череду событий проекта, среди которых — самые яркие культурные и светские мероприятия. Уже 16 мая в театре «Новая опера» при поддержке правительства Татарстана откроется пятый фестиваль «Таланты Содружества». В день открытия на сцену театра вновь выйдет Кодзи Моришита, приглашенный корпорацией RHANA. Несомненно, участие в проекте мировой звезды классической музыки станет серьезным опытом для начинающих виртуозов, придаст особый статус всему мероприятию и поможет укрепить международные культурные связи в перекрестный год «Россия — Япония».

После Дня Мамы и открытия фестиваля «Таланты Содружества», которые порадуют всех, кто любит российскую и японскую культуру, нас ждет еще целый ряд интересных событий, ведь перекрестный год «Россия — Япония» и проект «Культура жить. Активное долголетие» продолжаются.

Билеты в кассах Ботанического сада МГУ.