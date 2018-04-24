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Павел Прилучный и Агата Муцениеце задумались о приемном ребенке
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце задумались о приемном ребенке 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Павел Прилучный, получивший известность благодаря ярким ролям в сериалах «Закрытая школа», «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», «Мажор», в недавнем интервью сделал неожиданное заявление. Оказывается, они с супругой — телеведущей и актрисой, звездой сериалов «Закрытая школа» и «Гражданский брак» Агатой Муцениеце — всерьез задумываются о приемном ребенке.
Нас часто посещают такие мысли. Пока мы не торопимся, но все может быть. Приемный или родной — мне не важно, я люблю детей. А большая счастливая семья — это круто!
цитирует слова актера издание «7 Дней».
Отметим, звездная пара уже растит двоих детей. Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года; в 2013-м у супругов родился сын Тимофей, в 2016-м появилась на свет дочь Мия.
Публикация от Agata M (@agataagata) 10 Апр 2018 в 5:40 PDT  К слову, не так давно дважды мама Агата Муцениеце поразила поклонников идеальным телом.
А чуть ранее Рита Дакота и Агата Муцениеце поссорились из-за одинаковых имен дочек.
Публикация от Agata M (@agataagata) 16 Окт 2017 в 8:27 PDT  Фото: Instagram @agataagata
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