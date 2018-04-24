Кофе во время беременности отразится на весе ребенка

Употребление кофе во время беременности увеличивает риск развития лишнего веса у будущего ребенка. Выпивающие всего по две чашки кофе в день женщины могут столкнуться с тем, что их дети станут весить больше тех, чьи мамы не получали кофеина. Исследование показало, что выпивающие всего две чашки кофе в день во время беременности женщины могут наградить будущих детей лишним весом. Подверженные умеренному или высокому уровню кофеина в утробе малыши обладают повышенным риском лишнего веса и ожирения в ранний период детства. Результаты этого исследования могут быть использованы при разработке новых рекомендаций для акушеров, которые посоветуют будущим мамам воздерживаться от напитков с кофеином во время беременности. Авторы исследования проследили за связью между приёмом кофеина женщинами в положении и весом их детей в возрасте с рождения и до 8 лет. В сферу внимания исследователей попала 51 000 матерей и младенцев из Норвегии, за которыми наблюдали в период с 2002 по 2008 годы. Авторы исследования тщательно оценивали, какое количество кофеина употребляли беременные. При этом измерялся уровень кофеина не только собственно в кофе, но в шоколаде, чае и многих других безалкогольных напитках. Эти замеры проводились на 22-й неделе беременности. Они показали, что более 40% будущих мам употребляли среднее количество кофеина, что составляло две чашки в день, а 7% употребляли три чашки в день. Наконец 3% беременных пили более трех чашек в день, что считалось очень высоким уровнем. Чуть менее половины женщин выпивали незначительное количество кофе — не более получашки. Вес их детей оценивался в возрасте 6 недель, 3, 6, 8, 12 и 18 месяцев, а затем в возрасте двух лет и впоследствии ежегодно до достижения восьмилетнего возраста. У женщин, которые выпивали больше всего кофе, дети на 15% чаще имели более значительную массу тела, при этом они не были более высокими, чем другие малыши. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)