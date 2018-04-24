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Ставший в третий раз дедушкой британский престолонаследник Чарльз заявил, что не знает, как справиться с внуками
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Ставший в третий раз дедушкой британский престолонаследник Чарльз заявил, что не знает, как справиться с внуками 

Интересант 25 минут назад
Принц Уэльский Чарльз официально поздравил своего сына Уильяма и его супругу Кэтрин — герцога и герцогиню Кембриджских — с рождением третьего ребенка. От себя и от имени герцогини Корнуолльской Камиллы, на которой женат вторым браком, принц отметил, что рождение еще одного внука — это большая радость. Правда, тут же Чарльз пошутил: «Беда в том, что я не знаю, как я буду справляться со всеми ними».
Напомним, что вчера герцогиня Кембриджская Кэтрин родила в лондонской больнице святой Марии мальчика. Первый ребенок старшего внука королевы Елизаветы II и его жены Джордж появился на свет 22 июля 2013 года, а 2 мая 2015 года родилась его сестра — принцесса Шарлотта.
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