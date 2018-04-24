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Софья Маркова: У нас самый заботливый папа: успевает и уроки поделать, и в развивашки поиграть
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Софья Маркова: У нас самый заботливый папа: успевает и уроки поделать, и в развивашки поиграть 

Советский спорт 21 минуту назад
Напомним, в составе казанского клуба защитник выиграл Кубок Гагарина сезона-2017/18.
— Понятно, что хоккей — это определенный режим и график и все равно это такая жизнь, когда все расписано по часам по минутам, — цитирует Маркову «Собеседник». — Но так или иначе находится время на семью. У нас трое детей — двое близнецов по семь лет и девочке два годика 23-го апреля, поэтому у нас, конечно, самый заботливый папа. Успевает и уроки поделать, и в развивашки поиграть. Когда его нет дома, он всегда переживает из-за того, как дети и что с ними в данную конкретную минуту.
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