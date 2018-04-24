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Брянские родители пожаловались на взрывающиеся часы‐трекеры для детей
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Брянские родители пожаловались на взрывающиеся часы‐трекеры для детей 

360tv.ru 2 часа назад
Житель Брянска написал в социальной сети пост о том, насколько опасными могут быть часы‐трекеры для детей. Мужчина сам с этим столкнулся, когда такое устройство, принадлежащее его дочери, взорвалось. Дмитрий Литвинов просит обратить внимание на китайский товар, который любой момент может привести к трагедии.
Буквально несколько часов назад те самые китайские часы, коих огромное количество на руках наших детей, ВЗОРВАЛИСЬ! Да, справедливости ради стоит отметить, что в этот момент они находились на зарядке и, слава богу, были не на руке
— Дмитрий Ливтинов.
Российский папа заметил, что после хлопка, аксессуар воспламенился и прожег мягкую игрушку. На случившееся быстро отреагировала его дочь, которой принадлежало устройство, быстро сбила пламя и унесла аппарат в сторону. Литвинов порекомендовал другим родителям не покупать опасный предмет свои детям.
Убедительно рекомендую НЕ ПОКУПАТЬ это орудие убийства своим детям. А если вы уже являетесь обладателем таких часов — КРИЧУ ВАМ — СНИМИТЕ И УТОПИТЕ!
— Дмитрий Литвинов.
Трагический случай произошел во Франции. 31‐летний молодой человек скончался из‐за взрыва металлического шара для игры в петанк, оставленного в гриле. Металлический шар под воздействием жара взорвался, и его составляющие попали в голову мужчине.
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