Брянские родители пожаловались на взрывающиеся часы‐трекеры для детей

Житель Брянска написал в социальной сети пост о том, насколько опасными могут быть часы‐трекеры для детей. Мужчина сам с этим столкнулся, когда такое устройство, принадлежащее его дочери, взорвалось. Дмитрий Литвинов просит обратить внимание на китайский товар, который любой момент может привести к трагедии.

Буквально несколько часов назад те самые китайские часы, коих огромное количество на руках наших детей, ВЗОРВАЛИСЬ! Да, справедливости ради стоит отметить, что в этот момент они находились на зарядке и, слава богу, были не на руке

— Дмитрий Ливтинов.

Российский папа заметил, что после хлопка, аксессуар воспламенился и прожег мягкую игрушку. На случившееся быстро отреагировала его дочь, которой принадлежало устройство, быстро сбила пламя и унесла аппарат в сторону. Литвинов порекомендовал другим родителям не покупать опасный предмет свои детям.

Убедительно рекомендую НЕ ПОКУПАТЬ это орудие убийства своим детям. А если вы уже являетесь обладателем таких часов — КРИЧУ ВАМ — СНИМИТЕ И УТОПИТЕ!

— Дмитрий Литвинов.

Трагический случай произошел во Франции. 31‐летний молодой человек скончался из‐за взрыва металлического шара для игры в петанк, оставленного в гриле. Металлический шар под воздействием жара взорвался, и его составляющие попали в голову мужчине.