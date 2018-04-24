От чего стоит оградить ребенка по знаку зодиака

Сегодня мы, опираясь на астрологию, расскажем, от чего стоит оградить ребенка, чтобы потом не расхлебывать последствия беспечности. Овен (21 марта — 20 апреля) Маленьких Овнов стоит ограждать исключительно от того, что действительно угрожает их безопасности, а в остальном любые рамки порождают лишь протест и желание сделать наоборот, попробовать то, что не разрешается, и таким образом доказать свою самостоятельность. Маленького Тельца стоит оградить от тех занятий, которые вырывают его из зоны психологического комфорта. Деток этого знака нежелательно заставлять делать то, чего они вполне рационально опасаются, и принуждать заниматься тем, против чего «бунтует» их организм, например учить плавать, скидывая с лодки посреди озера. Маленьких Близнецов стоит оградить от информации, которая им не по возрасту. Любопытство деток этого знака не знает границ, и они часто добираются до сведений, которые пока не в состоянии трактовать правильно, соответственно, у них формируется неверный взгляд на многие вещи, а переучивать и переубеждать их бесполезно — все, что они впитали в себя и «переварили», остается с ними очень надолго. Маленьких Раков стоит оградить от общения с теми взрослыми, с которыми они не нашли общего языка. То же самое касается и родственников — не нужно оставлять чадо на попечении того, кто умудряется часто доводить его до слез, прохаживается по его умственным способностям, кричит, иначе вы получите зашуганное и закрытое ото всех существо. Маленьких Львов стоит ограждать от несправедливой критики в их адрес. Детки этого знака настолько жаждут всеобщего одобрения и похвалы, что одно неосторожное замечание может натолкнуть их на мысль, что они в чем-то бездарны, а потому не имеет смысла продолжать, чтобы не позориться и не разочаровывать окружающих. Маленьких Дев стоит ограждать от чужого негативного влияния. Это уже во взрослом возрасте представители данного знака знают себе цену и ни под кого не подстраиваются, а в детстве они тянутся к тем, кто солирует в том сообществе, в котором они проводят много времени, и часто копируют поведение лидеров, «заражаются» их взглядами, стараются им соответствовать. И далеко не всегда на роль кумира выбирают лучших. Как результат — снижение успеваемости в школе, девиантные выходки, ухудшение отношений с родителями. Маленьких Весов стоит ограждать от ссор между родителями. К тому же малыши периодически винят в раздорах себя, им кажется, что если бы их не было, то мама с папой ссорились бы гораздо реже, и это тоже не способствует полноценному развитию. Так что все перебранки — шепотом и за плотно закрытыми дверьми. Маленьких Скорпионов стоит ограждать от ситуаций, которые заставляют их проявлять худшие черты характера — чем чаще они «будят своих демонов», тем больше им это нравится. Постарайтесь не провоцировать злость и агрессию ребенка, не вынуждайте его манипулировать вами, чтобы получить желаемое, не допускайте при нем циничных разговоров и таких же оценок действий окружающих. Маленьких Стрельцов стоит держать подальше от взрослых компаний. Чем раньше ребенок этого знака попадает на застолья родителей и их друзей или допускается в круг общения старшего брата (сестры), тем больше вероятность, что он впитает в себя все нездоровые наклонности. Маленьких Козерогов ограждать от чего-либо бесполезно, они сами прекрасно знают (причем часто гораздо лучше родителей), что им нужно, а что может навредить. Единственное, что стоит сделать, — создать ребенку благоприятные и максимально безопасные условия для тех занятий, которые в данный момент его привлекают, но и этим желательно обеспечить его таким образом, чтобы ваши действия не выглядели гиперопекой и навязчивой демонстрацией вашего взрослого превосходства. Маленьких Водолеев стоит оградить от чрезмерного вмешательства в их дела со стороны родственников, а особенно братьев и сестер. Им и так сложно мириться с условностями, с вторжением на их территорию и с запретами, а если это исходит даже не от родителей, а от другой родни, дискомфорт многократно возрастает. Маленьких Рыб стоит ограждать от нелюбви. Им жизненно необходимо чувствовать, что они нужны и важны, что их ценят и ими интересуются, что их существование делает родителей счастливее. Не допускайте при ребенке высказываний, которые могут зародить в нем сомнения в том, что он любимый, желанный и долгожданный. В противном случае он закроется от вас, будет искать эту самую любовь на стороне, и не факт, что у вас с ним впоследствии останутся хоть какие-то точки соприкосновения. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!