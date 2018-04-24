ВС назвал условие, когда родитель может законно отобрать загранпаспорт ребенка 

Любопытное решение в преддверии сезона отпусков вынес Верховный суд. Служители Фемиды разъяснили, в каких случаях отец имеет право спрятать от матери загранпаспорт общего ребенка.
Как стало известно «КВ», ВС рассмотрел спор разведенных супругов из Краснодара. Конфликт у пары возник из-за загранпаспорта их несовершеннолетней дочери. Несговорчивый отец, видимо, решил проучить бывшую жену и спрятал документ у себя дома. Пропажа обнаружилась, когда дама задумала съездить с ребенком на отдых за границу. Женщина сразу потребовала от бывшего мужа, чтобы тот вернул паспорт. Ведь девочка после развода родителей жила с матерью. А значит, рассудила истица, и все бумаги на ребенка должны быть у неё. Но глава развалившегося семейства был непреклонен и наотрез отказался выдавать детский документ. Тогда женщина попыталась получить дубликат, но в МВД ей объяснили, что по закону это невозможно. Ждать, пока срок действия похищенного отцом загранпаспорта истечет, мать также не пожелала и решила обратиться в суд. Первая и вторая инстанции встали на её сторону. Краснодарские служители Фемиды решили, что мужчина злоупотребляет своими родительскими правами. Ведь в суде он не смог объяснить, почему не хочет, чтобы дочь поехала в зарубежное турне. Такой вердикт ответчика категорически не устроил. Он подал жалобу в Верховный суд, который занял неожиданную для истицы позицию. Высшие судьи не усмотрели в данном случае со стороны отца никаких злоупотреблений. Коллегия ВС отметила, что принимать решения, связанные с воспитанием и развитием детей, родители должны вместе. Это касается и вопросов отдыха, в том числе и заграничного. Поэтому отец имел полное право знать, в какую именно страну и на какой срок экс-супруга планирует вывезти их общего ребенка. Как отмечается в определении, злоупотребление может иметь место, если родитель без объективных причин препятствует какую-то конкретной поездке. А в данном случае дама не рассказала бывшему мужу, куда и на сколько она планирует поехать с дочкой. Поэтому, как решил суд, и ничего противозаконного в его нежелании отдавать загранпаспорт нет. Источник