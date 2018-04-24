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Почему Православная Церковь крестит младенцев, не понимающих, что с ними происходит при этом Таинстве?
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Почему Православная Церковь крестит младенцев, не понимающих, что с ними происходит при этом Таинстве? 

На Западе Москвы 54 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Нередко можно услышать: «Разве не должна вера в Бога быть осознанным и свободным выбором? Так почему Православная Церковь крестит младенцев, не понимающих, что с ними происходит при этом Таинстве? Да и зачем крестить младенцев, ведь они безгрешны?»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк:
— Православная Церковь действительно учит тому, что вера в Бога должна быть верой свободной, верой сознательной. Каждое мгновенье своей жизни человек выбирает: быть ему с Богом или нет, следовать заповедям Божиим или своей воле. При этом осознанный выбор человек способен сделать уже в гораздо более зрелом возрасте, чем младенческий.
Поэтому, пока человек находится в пеленках, выбор за него делают его родители. Причем во всех сферах его маленькой жизни. Родители решают, чем кормить ребенка, что на него надеть, чему обучить, на основании каких методов и каких принципов его воспитывать.
Иногда звучит мнение о том, что, мол, не надо учить ребенка вере: вырастет, будет ему 17 лет, сам решит. Сам выберет, во что ему верить. Получается пищу телесную выбрать для ребенка можно, а духовную — то есть самое главное — уже нельзя? Для нас, православных людей, такой выборочный подход кажется странным. Это как если бы мы оставили ребенку выбор: есть ему на завтрак, обед и ужин одни конфеты или не есть; совать пальцы в розетку или не совать. Может, кто-то, например, хотел бы остаться неграмотным, а мы его с детства лишаем этой возможности.
Очевидно, что родители желают для своих детей всего самого лучшего, потому и стремятся всеми силами сберечь своих чад от неразумных шагов.
Чтобы иметь возможность сделать осознанный выбор, у человека должно быть достаточно информации, достаточно образования и опыта. Иначе он может серьезно «промахнуться». Так, сегодня мы видим, как повсеместно усиливается психологическое давление на детей. И они просто не доживают до 17 лет. Подростки гибнут из-за алкоголя и наркотиков, попадают в плохие компании, которые приводят их: кого в тюрьму, а кого и к самоубийству. Уже в средних классах школы многие дети учатся курить и ругаться матом. Без твердой духовной основы ребенок оказывается в группе риска. Между тем большинство родителей не готовы рисковать здоровьем и жизнью своего ребенка в «толерантном» ожидании его «зрелого» выбора.
Что касается безгрешности, то младенец действительно рождается без грехов. Однако вследствие первородного греха, всякий человек рождается с духовной поврежденностью, которая постепенно начинает в нем проявляться. И Крещение — это как раз та самая благодатная прививка, которая позволяет побороть болезнь души в ее греховной поврежденности.
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