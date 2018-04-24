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Зачем в США школьники читают книги котам
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Зачем в США школьники читают книги котам 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Научно доказано, что кошки благоприятным образом воздействуют на здоровье человека, но оказалось, что эти животные помогают еще и в учебе.
Американские ученые стали инициаторами программы «Книжные приятели», в ходе которой учащиеся школ с первого по восьмой классы упражняются в чтении вместе с кошками. Как показывает практика, такое времяпровождение идет на пользу и домашним питомцам, и детям, а последние повышают уровень своих навыков чтения. Чтение с кошками стало для исследователей из США своего рода прорывом, и в последнее время в этом стране появились заведения, где специальные животные помогают ребенку улучшать навыки чтения.
Anews
Подростки не только развлекают котов сказками, художественной литературой или даже некоторыми научными работами, но и ухаживают за представителями мира фауны, кормят их и гладят.
Ученые отмечают, что в таких занятиях есть двойная польза для детей, которые помимо навыков чтения получают терапию кошачьим мурлыканьем. Кошкам по душе монотонные звуки голоса, что заставляет их мурчать, и это делает такое времяпровождение более комфортным для ребенка и эффективным в учебе. Дети ощущают собственную значимость, когда читают не просто так, а для кота. Со временем это также вырабатывает у подростков привычку брать в руки книгу.
Координатор нестандартного проекта Кристи Родригез делится, что на создание таких комнат чтения с кошками ее надоумил десятилетний сын. Когда мальчик отказывался посвящать свое время книгам, она отвела его в собственный питомник для кошек, чтобы он читал для них, и это сработало. Ребенок в такой степени увлекся процессом, что Родригез впоследствии приняла решение создать целую образовательную программу, главными преподавателями в которой станут домашние питомцы.
Anews
Опыт американцев можно применять и в менее развитых странах, например, открыть подобную программу в центрах детского развития.
Также родители могут взять себе на заметку приятный и увлекательный способ приучения своего ребенка к книгам, чтобы он сам чувствовал в этом необходимость и весело проводил время.
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