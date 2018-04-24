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Виктория Бекхэм помогает детям справиться с джетлагом
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Виктория Бекхэм помогает детям справиться с джетлагом 

Клео.Ру 46 минут назад
Фото: Клео.Ру
Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) рассказала о том, как ее дочь Харпер (Harper) сражается с джетлагом после недавних каникул. Виктория принесла своим детям завтрак в постель перед их возвращением в школу в понедельник, чтобы облегчить им восстановление обычного распорядка.
«Завтрак в постель в школьный день. Джетлаг», — написала Виктория в Insta. Звезда при этом разместила фотографию подноса с семейным завтраком, стоящего на кровати. Он состоял из хлопьев, порезанной дыни, тостов с маслом, джемом и шоколадом.
Тосты представляют собой нечто очень далекое от обычных здоровых завтраков, какие Виктория обычно готовит для своих детей. На фото, которые она размещала, обычно были завтраки со смузи. Судя по всему, замена была произведена, чтобы облегчить детям возвращение в школу после каникул и восстановиться после смены часовых поясов.
Бекхэмы провели пасхальные каникулы в Майами и Лос-Анджелесе, где отметили день рождения Виктории. Стоит напомнить, что для своего праздничного наряда Виктория выбрала шелковую блузу и соответствующую юбку ее собственного модного бренда, эти вещи были из ее новой коллекции, которая появится позже в этом году.
Источник фото: Instagram
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