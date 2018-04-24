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Джессика Бил и Джессика Альба появились на презентации книги по воспитанию детей
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Джессика Бил и Джессика Альба появились на презентации книги по воспитанию детей 

Журнал ОК! 1 час назад
Супруга поп-музыканта Джастина Тимберлейка Джессика Бил вместе со своей подругой Джессикой Альбой приехали на презентацию книги «Метод няни Конни: секреты четырех первых месяцев жизни малыша и его родителей». Альба выложила милое видео в свой Instagram. На нем запечатлены она вместе с Бил и звездной няней Конни Симпсон. Джессика поздравила автора с долгожданным выходом книги.
Celebrating the amazing @nannyconnie and her infinite baby? wisdom along with @jessicabiel tonight. Cheers to a brilliant book— link in bio to purchase.
A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on  Apr 23, 2018 at 7:01pm PDT  Отметим, что для книги Джессика Бил рассказала некоторые подробности родов первенца. Они с Тимберлейком хотели провести роды дома, заранее подготовились: привели аппартаменты в порядок, пригласили двух акушерок и даже организовали класс медитации для родов, но все пошло по другому сценарию: Джессику экстренно доставили в больницу. Бил сделали кесарево сечение.
Мы вернулись домой измученные, разочарованные и потрясенные, — признались звездные супруги.
Как призналась актриса, после этого случая она стала такой мамой, которая одержима на всем натуральном. По словам Бил, это изводило и ее, и мужа.
«Метод няни Конни: секреты четырех первых месяцев жизни малыша и его родителей» — своеобразное руководство по воспитанию ребенка в первые четыре месяца его жизни.
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