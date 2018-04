Джессика Бил и Джессика Альба появились на презентации книги по воспитанию детей

Супруга поп-музыканта Джастина Тимберлейка Джессика Бил вместе со своей подругой Джессикой Альбой приехали на презентацию книги «Метод няни Конни: секреты четырех первых месяцев жизни малыша и его родителей». Альба выложила милое видео в свой Instagram. На нем запечатлены она вместе с Бил и звездной няней Конни Симпсон. Джессика поздравила автора с долгожданным выходом книги.

Celebrating the amazing @nannyconnie and her infinite baby? wisdom along with @jessicabiel tonight. Cheers to a brilliant book— link in bio to purchase.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Apr 23, 2018 at 7:01pm PDT Отметим, что для книги Джессика Бил рассказала некоторые подробности родов первенца. Они с Тимберлейком хотели провести роды дома, заранее подготовились: привели аппартаменты в порядок, пригласили двух акушерок и даже организовали класс медитации для родов, но все пошло по другому сценарию: Джессику экстренно доставили в больницу. Бил сделали кесарево сечение.

Мы вернулись домой измученные, разочарованные и потрясенные, — признались звездные супруги.

Как призналась актриса, после этого случая она стала такой мамой, которая одержима на всем натуральном. По словам Бил, это изводило и ее, и мужа.

«Метод няни Конни: секреты четырех первых месяцев жизни малыша и его родителей» — своеобразное руководство по воспитанию ребенка в первые четыре месяца его жизни.