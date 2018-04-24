Многодетная мама Анна Седокова рассекретила нового возлюбленного 

Популярная певица и многодетная звездная мама Анна Седокова не перестает удивлять общественность. На днях артистка поразила аудиторию, выйдя в свет в довольно откровенном наряде и подчеркнув, что хочет быть не только матерью, но и желанной женщиной. А сегодня неожиданно представила публике нового возлюбленного. Им оказался фотограф Даниил Величко. Снимок мужчины стал иллюстрацией к публикации Анны Седоковой о том, что сейчас у нее просто замечательный период в жизни: «Знаете, если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала — нет! Только что, я была номинирована на премию Муз ТВ! Лучшее женское видео года! Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети, и у меня самая потрясающая работа на Земле! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе!..» — эмоционально и позитивно поделилась с поклонниками звезда. К слову, Анна Седокова и ее новый избранник уже порадовали публику совместном выходом в свет: пара появилась на торжественном гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ — 2018. Трансформация». Напомним, 35-летняя артистка — многодетная мама. В апреле прошлого года Анна Седокова в третий раз испытала счастье материнства: младший ребенок певицы появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сына звезда назвала необычным именем Гектор. Кроме того, звезда растит дочь Алину, рожденную в 2004 году в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Также у Седоковой есть младшая дочь Моника 2011 года рождения. Отец девочки — бизнесмен Максим Чернявский. Пара оформила отношения в 2011 году, а в 2013-м супруги развелись. Фото: Instagram; Александра Воротнева / Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!