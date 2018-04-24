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Старшая дочь Ивана Охлобыстина выросла копией мамы
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Старшая дочь Ивана Охлобыстина выросла копией мамы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актер Иван Охлобыстин поделился в Instagram фотографией старшей дочери Анфисы. А его подписчики признались, что при первом взгляде на снимок перепутали девушку с ее мамой. И только подпись к фото помогла им понять ошибку. Девушка, особенно в темных очках, частично прикрывающих лицо, действительно очень похожа на свою маму Оксану. — подписал фото Иван Охлобыстин, развеяв сомнения подписчиков. Оценить сходство мамы и дочери можно с помощью коллажа от «Летидора». Слева старшая дочь актера Анфиса, а справа ее мама Оксана. Обе похожи друг на друга не только чертами лица, но и прическами. «Я думал это Оксана», «На маму статью похожа!», «Я до прочтения подписи подумала, что это ваша жена Оксана. 😉 Доченька ваша совсем взрослая стала😊», «Так на маму похожа», — комментируют пользователи. Напомним, Иван Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе Оксане Охлобыстиной. В этом браке у супругов родились шестеро детей. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Фото: Instagram / @psykero1477
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