Алсу прояснила ситуацию с четвертой беременностью 

На днях певица Алсу породила слухи о грядущем пополнении в семье, заговорив о рождении четвертого ребенка. Однако довольно скоро звезда прояснила ситуацию, уточнив, что не беременна. «Я знаю, что о моей беременности все сейчас говорят. Расскажу, как было на самом деле. В одном из интервью у меня спросили: „Задумывались ли вы о том, чтобы стать мамой в четвертый раз?“ Я ответила, что да, задумывалась. Но в планах у меня рождения четвертого ребенка нет. Хотя ведь в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: „Как Бог даст, так и будет!“ При этом артистка отметила, что вовсе не исключает того, что вновь станет мамой: „Детки требуют внимания: со старшими нужно обязательно поговорить, сделать уроки, сходить куда-нибудь. Младший просто требует маму все время. Я разрываюсь между ними“, — рассказала Алсу изданию »Собеседник». Добавив, что этот год у нее юбилейный и помимо домашних дел предстоит активная подготовка к большому празднику в кругу родных и близких (он состоится летом), а также концерту (мероприятие запланировано на осень). Напомним, с 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. В 2006 году у пары родилась дочь Сафина, в 2008-м — вторая дочь Микелла. В 2016 году появился на свет третий ребенок супругов сын Рафаэль. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!