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Жасмин пожаловалась поклонникам, что ее дочь похожа на папу
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Жасмин пожаловалась поклонникам, что ее дочь похожа на папу 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Певица Жасмин посетовала на внешность своей дочери Маргариты. Артистке хочется, чтобы девочка была похожа на нее. Однако, пока все, да и сама Жасмин уверены — Маргарита растет копией своего отца — бизнесмена и миллионера Илана Шора. написала Жасмин в Instagram. Утешить подругу решила певица Валерия. Она заметила, что, возможно, свои черты Жасмин обнаружит в дочери чуть позже. написала Валерия в комментариях. Остальные подписчики тоже попытались убедить Жасмин не расстраиваться по этому поводу. «А мне кажется, что она мамина дочка💝», «Ну и что, зато есть дочка», «И на маму тоже. Две красавицы👍», «Жасмин, это нормально. Для девочек папа пример, и они хотят быть похожи на пап», — можно прочесть в комментариях. На самом деле, Маргарита часто радует свою маму, даже несмотря на то, что черты ее лица больше похожи на мужа певицы. Девочка уже не впервые выходит в роли модели на показах детской одежды. Недавно она приняла участие в показе Галины Юдашкиной вместе с детьми Пугачевой, Навки и других звездных родителей. Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон. Кстати, некоторое время назад Маргарита восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью. Фото: Instagram / margaritashor Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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