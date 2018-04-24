Ещё
Смешное видео о том, как дети дрессируют своих питомцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смешное видео о том, как дети дрессируют своих питомцев 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Детей, у которых есть домашние животные, можно считать действительно счастливыми, ведь кошки и собаки становятся настоящими друзьями для малышей и детей постарше. Четвероногие любимцы являются центром внимания для детей, они готовы проводить с пушистыми друзьями все свободное время, но как жаль, что с ними приходится расставаться на время занятий в школе или детском саду. Но когда маленькие хозяева животных дома, они сами выступают в роли учителей для своих питомцев. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите, как дети занимаются дрессурой, учат своих любимчиков выполнять разные трюки и получают от этого массу удовольствия, а пушистые друзья получают лакомство как поощрение. Некоторые дети уже так хорошо выучили своих собак и кошек, что животные быстро и без труда выполняют команды, а кому-то из дрессировщиков еще предстоит долгий путь, прежде чем их любимцы станут профессионалами в этом деле. А есть и те, у кого дрессура животных — это семейное дело. Отец маленькой девочки — профессиональный дрессировщик, а его дочь помогает ему с ранних лет и уже многое умеет сама. Стоит отметить, что занимаются они не с миролюбивыми кудрявыми пуделями, а с серьезными розыскными собаками — немецкими овчарками. Смотрите, как здорово получается у этих юных экспертов дрессировать своих любимцев! Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!» Первая неделя после родов: 8 ценных подсказок для тревожных мам Анна Кузнецова выступила против запрета перевозить детей в колясках в метро
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой229
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали18
7 женских фантазий о сексе9
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение