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Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!»
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Устами подростка: «Не надо разговаривать с нами, как с малышами!» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Премьера рубрики! Теперь родителям будет проще найти общий язык со своими детьми. «Летидор» запускает видеоблог «Устами подростка»! В ней наш эксперт, сын телеведущей и мамы троих детей Тутты Ларсен 12-летний Лука будет рассказывать о том, что же на самом деле родители делают не так при воспитании подростков и какой подход к ребенку нужен в той или иной ситуации. Открывает нашу рубрику видеоролик, тема которого всегда была очень острой. Вы наверняка не раз слышали недовольный возглас ребенка: «Мама, я уже взрослый!» Многие родители не совсем понимают, о чем речь, и продолжают нянчиться со своими подростками. Поэтому всю самую важную информацию по этому вопросу вы узнаете из первых уст. Лука четко и по делу раскритиковал поведение взрослых и дал дельный совет, который поможет вам наладить общение с вашим сыном или дочерью. Смотрите видео, запоминайте советы из ролика и пробуйте их на практике! Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки. Видео: Анна Егорова
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