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Эвелина Бледанс показала архивные фотографии мамы и почтила ее память
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Эвелина Бледанс показала архивные фотографии мамы и почтила ее память 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась в личном блоге редкими архивными фотографиями своей мамы и почтила ее память. Звезда посетовала, что оба ее родителя ушли из жизни очень рано, с разницей в два месяца. «Почему так рано, лучшая женщина на Земле — мамочка Тамилочка?! И папочка, абсолютно здоровый, ушел через два месяца — жить не хотел. Вот она „лебединая верность“, — написала Эвелина Бледанс в персональном Instagram. Поклонники актрисы выразили ей свои соболезнования и постарались поддержать: „Родители не уходят, мы просто перестаем их видеть… Они всегда рядом с нами“, „Светлая память вашим родным“, „Соболезную вам, Эвелина. Такая красивая мама, светлый взгляд. У Бога все живы“, „Какая красивая мама, Вечная память вашим родителям!“, „Светлая память и Царствие небесное“. Напомним, Эвелина Бледанс сама дважды мама. В 2010 году звезда вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина. В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна). В прошлом году женщина призналась, что они с мужем уже давно не вместе. От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины Бледанс есть взрослый сын Николай. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, „В Контакте“ и „Одноклассниках“!
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