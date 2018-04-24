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6 самых полезных игрушек для развития речи ребенка
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6 самых полезных игрушек для развития речи ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Каждая мама знает, что заниматься развитием малыша нужно постоянно. Изо дня в день ребенок сталкивается с логическими задачами, приобретает новый опыт, учится справляться с трудностями, а родитель должен ему в этом помогать. Одним из самых важных аспектов в развитии малыша является развитие его речи. У кого-то на этом пути возникает больше трудностей, у кого-то меньше, но заниматься речью с малышом должен каждый родитель, даже если он ходит к логопеду, так как занятия дома не менее важны. В какие игры для развития речи лучше всего играть с малышом, а главное, какие игрушки вам для этого понадобятся? Ответы на эти важные вопросы вы узнаете в видеоролике. В нем логопед Марина Решетко поделилась советами и рассказала, какие игрушки необходимо приобрести для речевых игр с ребенком. Самые популярные игрушки для развития речи — это куклы, фигурки домашних и диких животных, игрушечные овощи и фрукты. Главное — помните, что игрушки должны иметь естественную форму и цвет. Игрушечная лягушка должна быть зеленой, а не синей, иначе ребенок будет испытывать определенный дискомфорт. Смотрите видео, подбирайте правильные игрушки для вашего малыша и проводите с ним больше времени за развивающими играми!
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