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Новый портрет семьи Макарских восхитил поклонников
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Новый портрет семьи Макарских восхитил поклонников 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Артисты Виктория и Антон Макарские порадовали поклонников редким фотоснимком, на котором их семья запечатлена в полном составе. Новый портрет знаменитостей с подросшими детьми моментально вызвал бурю восторга среди их подписчиков. — философски подписала размещенный кадр звездная жена и мама Виктория Макарская. «Эталон семьи!», «Замечательное фото, замечательная семья, дай Бог вам здоровья и счастья», «Очень хорошая семейная фотография!», «Какие вы чудесные…», «Какая прелесть ваши детки… Дочка — копия мамочки, а сынок — папочки», — комментируют поклонники звездного семейства. Напомним, Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван. К слову, не так давно жена Антона Макарского резко высказалась о поведении женщин в браке. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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