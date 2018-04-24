Будущие мамы на Ямале во время декретного отпуска могут освоить новую профессию

Ямальским мамочкам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предлагают освоить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. Специалисты службы занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа отмечают, что такие мероприятия помогают молодым мамам увереннее чувствовать себя в конкурентной среде после выхода на работу.

Профессиональное обучение организуется по более 20 квалификациям. Наиболее востребованы будущими мамами программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, менеджеров, педагогов. Обучение для женщин проводится бесплатно. Для мам, которые не имеют возможность пройти его очно, по ряду профессий используется форма дистанционного обучения, которая позволяет успешно совмещать воспитание ребёнка с профессиональной подготовкой.

По информации региональной службы занятости населения, на Ямале ежегодно профессиональное обучение проходят более 40 женщин. За несколько лет с начала реализации программы на курсах прошли обучение более 200 ямальских мам..