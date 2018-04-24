С ребенком в баню?

СодержаниеБаня для матери и ребенкаЧистота и закаливание?Что говорят врачи?Противопоказания

Ах, баня-баня… Парная, да с веничком пропаренным, да с кваском на камушки, чтобы крепкий хлебный дух пошел, хоть ножом его режь. А потом окунуться в студеную водицу, чтобы все хвори вылетели в ужасе — ээх, хорошо!

Любители и ценители бани точно знают, в чем секрет здоровья и радости: в ней, родимой. В бане. К которой они и стремятся приобщить своих детей чуть ли не с первых недель жизни.

Но полезна ли баня детям? MedAboutMe постарается выяснить это.

Баня для матери и ребенка

На самом деле роль бани в жизни наших предков действительно трудно переоценить. Здесь не только мылись и парились. В бане происходили роды, когда приходил срок, и после них мать с ребенком оставались в бане еще на некоторое время, в тепле, относительной чистоте и изоляции от остальных членов семьи.

Сейчас в бане уже не рожают, но там, куда еще не добралось горячее водоснабжение, люди всех возрастов до сих пор моются в банях. Совмещая простые гигиенические процедуры с оздоровительными — с парилкой, вениками, обливанием холодной водой. И дети приобщаются к бане с самого раннего возраста.

Жители городов тоже нередко стараются приучить детей к парилке, и даже используют для этого общественные бани. Некоторые матери приносят детей в баню буквально на первом месяце жизни, кормят их там грудью, обливают холодной водой — для закаливания. Нередко игнорируя выраженный протест ребенка и его сопротивление.

Стоит ли это делать? Чтобы ответить на этот вопрос, взвесим плюсы и минусы бани.

Чистота и закаливание?

Многие взрослые любители банных процедур говорят, что в баню идут не мыться, а здоровья набираться. А моются — в ванне и под душем. И что относиться к благородному заведению как к месту помывки — почти кощунство. Здесь надо наслаждаться паром, выгонять из организма с потом все хвори и некие непонятные, но всем известные «шлаки». Пить морс, травяной чай и домашний смородиновый квас, вести неспешные разговоры, время от времени возвращаясь в парную, чтобы вылететь из нее через какое-то время в клубах пара и с радостным воплем бухнуться в сугроб, бассейн, ближнюю речку или попросту облиться из ведра холодной водой.

И они правы, эти люди.

Потому что при разумном подходе банные процедуры действительно полезны многим. И кожа очищается глубоко, и сосуды тренируются, возвращая стенкам эластичность. Расслабляются мышцы, с потом выходят продукты распада, включая, например, молочную кислоту, вызывающую боль в мышцах и ощущение усталости. «Разумный подход» предполагает отсутствие фанатизма, в первую очередь. Во-вторых, нужно правильно выбирать тип бани и температуру в ней.

Самая экстремальная из классических — русская баня с ее высокой влажностью при относительно невысокой температуре в парной. Сухая финская сауна переносится легче, хотя температура воздуха в ней значительно выше. Самая мягкая — турецкая баня, теплая и влажная.

Русская баня и сауна заставляют работать кровеносные сосуды, тренируя их и повышая тем самым эластичность стенок сосудов. От горячего воздуха сосуды расширяются, а последующее обливание холодной водой оказывает обратный эффект. Организм учится быстро и эффективно справляться с перепадом температур, что играет важную роль в закаливании.

И все это правда. С небольшой поправкой: правда — для взрослых, не имеющих противопоказаний.

С детьми все обстоит немного иначе.

У малышей система терморегуляции еще несовершенна, да и потовые железы работают слабо. Перегрев ребенок переносит куда хуже, чем переохлаждение. При первых посещениях у малыша может вызывать страх из-за перемены обстановки, тесного помещения с незнакомыми запахами и непривычно горячим воздухом. От испуга могут развиться спазмы, ребенок расплачется и не получит от процедуры никакой пользы.

Особенно опасно чрезмерное усердие родителей в приобщении крохи к собственному увлечению: слишком высокая температура в парной, длительное пребывание в ней ребенка, обливание ледяной водой без предварительной подготовки и т. д.

Интересно:

Замечено, что если беременная женщина посещала баню, то рожденный ею малыш привыкнет к парилке гораздо легче и с большим удовольствием.

Что говорят врачи?

Мнения педиатров по поводу посещения детьми бани расходятся. Некоторые полагают, что нет ничего страшного в том, чтобы начать знакомить малыша с парилкой в возрасте от 6 недель. Другие, в том числе известный и авторитетный детский врач Евгений Комаровский , считают раннее приучение к бане как минимум не приносящим ребенку пользы. Первое посещение парной Комаровский рекомендует отложить до 3-4 лет, а лучше — до 7.

Начинать все педиатры советуют не с русской бани, а с финской сауны. Сухой горячий воздух дети переносят гораздо лучше, чем влажный. Следует помнить: температура в сауне не должна превышать 60°С, в русской бане — 40-45°С. Время пребывания в парилке при первом посещении не может превышать 1 минуты. После парной малыша необходимо облить теплой водой. В парилке на голове у ребенка должна быть шапочка, не мешающая матери контролировать состояние родничка у ребенка: если родничок начинает набухать и выпячиваться, необходимо немедленно покинуть парную. Следует также обращать внимание на состояние и цвет кожи детей. Нормально, если кожа остается розовой и слегка влажной от пота. Одинаково опасна бледность и синюшность кожи или ее багровый цвет. Не следует перед посещением бани слишком плотно кормить детей. Поведение детей в парилке должно постоянно контролироваться взрослыми. Категорически недопустимо позволять ребенку заходить в парную одному. Посещения больших общественных бань следует избегать. Противопоказания

У детей достаточно много противопоказаний к посещению сауны и русской бани. Во-первых, это любые острые респираторные заболевания в острой фазе. Как бы сильно ни верили родители в целительные свойства горячего пара, от экспериментов над детьми следует воздержаться.

Другие противопоказания:

хронические болезни печени, мочеполовой и пищеварительной систем; патологии центральной нервной системы; заболевания кожи; эндокринные нарушения; вегетососудистая дистония; аллергия; отиты, гайморит в острой форме; пороки сердца. Комментарий эксперта Татьяна Николаева , педиатр, врач высшей категории

Если мама во время беременности не избегала посещения бани, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы начать знакомить ребенка с парной с 3-4 месяцев. Но вполне можно и отложить этот момент до года.

В любом случае, перед первым посещением бани необходимо проконсультироваться с педиатром, неврологом, дерматологом.

Наиболее щадящим вариантом станет финская сауна, нагрета не более чем до 60-70°С. Для первого захода достаточно одной минуты, в дальнейшем можно будет увеличить время пребывания ребенка в парной до 2-3 минут, при условии его хорошего самочувствия.

После каждого посещения горячей парной следует облить малыша не слишком холодной водой.

Ни в коем случае не принуждайте ребенка к посещению сауны, если это вызывает у него бурный протест или ухудшение самочувствия.

Комментарий экспертаКонстантин Елиневский, педиатр

Не стоит вести в баню ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Постарайтесь тщательно следовать принципу постепенности: начинайте с невысокой температуры в сауне, постепенно, в течение нескольких недель поднимая ее до 70°С.

Перед заходом в сухую баню вымойте малыша, или хотя бы хорошо ополосните его.

Оптимальное время посещения бани — за 2-3 часа до сна, в промежутке между кормлениями, чтобы ребенок не был ни голодным, ни только что насытившимся.

Что касается противопоказаний, то они в некоторой степени зависят от типа бани. Например, детям, страдающим астмой, нельзя посещать влажную парную, а сухую во время ремиссии болезни не только можно, но и желательно.

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