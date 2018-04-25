В американской семье родился четырнадцатый сын подряд

Четырнадцатый сын появился на свет в семье из США. Супруги Джей и Катери Швандты из Рокфорда стали родителями четырнадцатого по счету мальчика. Возраст тринадцати его братьев составляет от 2 до 13 лет. Счастливые родители уверяют, что вопрос пола будущего ребенка перед ними не стоял.

«Для нас речь идёт о ребёнке и о чуде жизни, а не о том, чтобы родить девочку», — цитирует слова Катери Vistanews.

Рожать пятнадцатого ребенка Швандты не планируют. Кстати, имя для своего младшего сына они берегли много лет. Когда-то отец Катери рассказал влюбленным притчу о семье, в которой рождались одни лишь мальчики. В итоге глава семейства, мечтающий о дочери, составил имя последнего сына из слов «she is a boy again», что в переводе означает — она снова мальчик. Маленький Sheboygan теперь подрастает и в семье американцев.

Джей признается, что наслаждается каждой минутой, проведенной со своими мальчиками. Но при этом он понимает, что со стороны их семья смотрится странно.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что жительница Мельбурна Наташа Корриган, родила мальчика, вес которого составил больше 6 кг. Малышу дали имя Брайан Лиддл-младший. Мальчик стал третьим ребенком в семье. У маленького Брайана есть две старшие сестры, которые при рождении весили 3,8 кг и 3,2 кг соответственно — примерно половина веса их брата. Брайан родился с помощью естественных родов, и весь персонал больницы прибежал посмотреть на этого крепыша.

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